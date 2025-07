Orario estivo per la biglietteria Apt di Monfalcone. A partire da agosto anche uno sportello per gli abbonamenti scolastici.

Da lunedì 30 giugno è entrato in vigore l’orario estivo per la nuova biglietteria di Monfalcone in via Fratelli Rosselli, 25 e sarà attivo fino al 24 agosto, data che corrisponde all’avvio della campagna per l’acquisto degli abbonamenti scolastici che prevederà un orario continuato.

Il nuovo orario estivo è il seguente.

da lunedì a venerdì 07:00 -14:00 16:00 – 19:00

Sabato, domenica e festivi 07:00 – 14:00

Una biglietteria “fisica” è importante, in quanto consente di mantenere il contatto diretto con i cittadini e permette l’acquisto di titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti), supporto alla clientela per gli abbonamenti annuali anche per categorie protette e le varie agevolazioni previste da accordi interaziendali con Enti, Comuni o altri soggetti terzi.

Il personale è anche a disposizione per aiutare chi riscontra difficoltà nella gestione delle pratiche on line o non ha a disposizione gli strumenti tecnici necessari

Abbonamenti scolastici.

In quest’ottica a partire da quest’anno nel mese di agosto verrà attivato anche a Monfalcone uno specifico sportello di assistenza alla clientela per le pratiche relative agli abbonamenti scolastici, un nuovo servizio su appuntamento che eviterà ai residenti in area monfalconese di doversi recare allo sportello di Gorizia.

Inoltre, anche grazie ai nuovi locali a disposizione, verrà istituito a breve anche un ufficio dedicato alle sanzioni amministrative e alla gestione degli oggetti smarriti.