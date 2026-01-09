Assicurazione auto, ecco quanto si paga in Friuli Venezia Giulia

I premi dell’assicurazione auto in Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 8.500 automobilisti del Friuli-Venezia Giulia; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’RC auto.

Il peso percentuale degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che hanno dichiarato un sinistro con colpa in rapporto al totale assicurati fa guadagnare alla regione il terzultimo posto nella classifica nazionale. Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi; i dati dell’osservatorio di Facile.it hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio RC auto in Friuli-Venezia Giulia è stato di 452,89 euro, in aumento dell’1,4% rispetto a dicembre 2024 (446,66 euro).

Udine l’unica provincia dove i prezzi sono in calo.

A livello provinciale i premi medi sono saliti in tutte le aree della regione, ad eccezione della provincia di Udine, dove, invece, c’è stato un calo dell’1,6%. “Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Il calo della frequenza dei sinistri, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale”.

Da un lato, quindi, il 2026 parte con buoni auspici a iniziare dal calo della quota di sinistri con colpa dichiarati dagli automobilisti che, secondo l’analisi di Facile.it*, a livello nazionale è diminuita del 14% rispetto all’anno precedente; dall’altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie “infortuni del conducente” e “assistenza stradale”, che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

Le differenze provinciali

Guardando i dati a livello territoriale emerge che la provincia che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi sarà più colpita dagli aumenti è quella di Trieste.

Seguono nella graduatoria le province di Gorizia e Udine; chiude la classifica regionale la provincia di Pordenone.

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,44%) rispetto agli uomini (1,10%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (0,91%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,00%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati in azienda siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (1,61%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli appartenenti alle forze armate (1,35%) e i pensionati (1,32%).

Ecco di seguito l’andamento provinciale di chi ha dichiarato un incidente con colpa nel 2025 e il premio medio RC auto aggiornato a dicembre:

Provincia Assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa (%) Gorizia 1,44% Pordenone 0,59% Trieste 1,71% Udine 1,27% Friuli-Venezia Giulia 1,22% Italia 1,54%