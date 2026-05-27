Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 28 maggio

Dopo una partenza stabile e soleggiata, il meteo in Friuli Venezia Giulia cambierà volto nel corso della giornata di giovedì 28 maggio. La mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio tornerà l’instabilità, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle Prealpi e sulle zone più orientali della regione. Temperature ancora elevate in pianura, dove le massime potranno arrivare fino a 32 gradi.

Mattina stabile, poi aumenta l’instabilità

Nella notte e durante la mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Le condizioni, quindi, saranno generalmente favorevoli, con tempo stabile sia in pianura sia lungo la costa.

Nel corso del pomeriggio e della sera, però, il cielo diventerà variabile e non si escludono rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno più probabili sulle Prealpi e sulle zone più orientali del Friuli Venezia Giulia, dove l’instabilità potrebbe risultare più marcata.

Le temperature resteranno su valori piuttosto elevati, soprattutto nelle aree interne. In pianura le minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 30-32 gradi. Sulla costa il clima sarà più mite, con minime tra 21 e 23 gradi e massime comprese tra 25 e 30 gradi.

A Trieste, nella notte e fino al mattino, soffierà Borino o Bora moderata. Nel corso della giornata il vento tenderà poi ad attenuarsi, lasciando spazio alla brezza.