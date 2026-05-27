Cinque giorni di eventi, esperienze all’aria aperta, appuntamenti culturali e proposte per famiglie, sportivi e amanti dell’enogastronomia: Grado si prepara al ponte del 2 giugno con un ricco calendario di iniziative pensate per vivere la località tra mare, laguna e tradizioni del territorio.

I sapori del territorio con Friuli Doc Spring Edition

Ad animare il centro cittadino sarà innanzitutto la “Friuli Doc Spring Edition”, che arriva a Grado per la sua seconda edizione portando sul mare della località lagunare i sapori autentici del Friuli Venezia Giulia. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, tra Campo Patriarca Elia e Piazza Biagio Marin, una quindicina di stand animeranno il cuore del centro storico con degustazioni, prodotti tipici e specialità regionali, anticipando l’atmosfera della storica manifestazione udinese in programma a settembre.



Pensata anche per il numeroso pubblico turistico che sceglie Grado per il ponte del 2 giugno, la manifestazione offrirà un viaggio tra le eccellenze del territorio: dai sapori della Carnia ai formaggi della Val Canale, dalla Pezzata Rossa ai birrifici friulani, passando per frico, carni alla griglia e altri piatti della tradizione regionale. Non mancherà inoltre la possibilità di acquistare prodotti tipici da portare a casa. Un’occasione per passeggiare tra le vie del centro storico, incontrare i produttori locali e scoprire le tradizioni enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia in una delle località balneari più amate dell’Adriatico.

Cultura, storia e arte tra Grado e Aquileia

Spazio anche alla cultura con il festival “èStoria”, che arriva a Grado con due appuntamenti della sua XXII edizione. Sabato 30 maggio alle ore 18.00, all’Auditorium Biagio Marin, si terrà l’incontro “La resa dei conti”, dedicato ai drammatici eventi che interessarono il territorio tra il settembre 1943 e la primavera del 1945, tra occupazione tedesca, Resistenza e repressione nazifascista. Sempre nell’ambito di èStoria, torna anche “èStoriaBus – Il Cammino Celeste”, iniziativa gratuita pensata per le famiglie che propone una giornata tra natura, cammino e scoperta del territorio: una passeggiata di circa 12 chilometri completamente in piano con partenza da Grado, attraversando la pineta di San Marco e costeggiando la laguna fino ad Aquileia per una visita guidata ai siti archeologici e alla Basilica.



Il calendario culturale gradese propone poi la mostra “Lo Zodiaco” di Ossi Czinner, ospitata al Cinema Cristallo, che raccoglie opere della serie “Donne allo specchio”, realizzate dall’artista negli anni Novanta, in un percorso che intreccia simbolismo, introspezione e rappresentazione femminile. La mostra è visitabile fino al 31 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.



E per i più piccoli, sabato 30 maggio alle ore 16.00, a Fossalon nel parchetto di via Altino, si tiene il terzo appuntamento di “Il giro… dei libri!”, letture itineranti per i bambini e le loro famiglie.

Esperienze nella natura e in laguna

Per chi desidera vivere la natura e la laguna, domenica 31 maggio è in programma “Tintarella di Luna”, suggestivo tour in barca nelle notti di plenilunio con partenza prima del tramonto, bagno al chiaro di luna, aperitivo e navigazione nella laguna illuminata dalla luna piena.



Per scoprire la laguna si possono fare gite in motonave verso Porto Buso o recarsi al Santuario della Beata Vergine Maria sull’isola di Barbana; in alternativa si può passare una piacevole giornata in compagnia noleggiando un’imbarcazione, con o senza skipper, godendosi le splendide acque e la natura selvaggia del Banco d’Orio, tra i casoni e le mote.



A partire dal 31 maggio partono inoltre le linee marittime lagunari che collegano Grado ad Aquileia e Lignano attraverso la Litoranea Veneta.

Sport acquatici tra SUP e kitesurf

Tra le proposte più apprezzate ci sono i tour guidati in SUP organizzati lungo la costa e in laguna: “Mula di Muggia SUP Tour” accompagna i partecipanti fino all’omonimo banco di sabbia; “Dolphin Sunset” permette di pagaiare al tramonto lungo la costa adriatica andando alla ricerca dei delfini durante l’ora dorata. Grado si conferma inoltre il luogo ideale per imparare il kitesurf grazie ai bassi fondali sabbiosi, all’assenza di onde e correnti e ai costanti venti primaverili.