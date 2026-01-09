Rompe il finestrino e ruba nell’auto: arrestato un 50enne

Ha spaccato il finestrino di un’auto parcheggiata in via Colugna e ha rubato una borsa contenente documenti e oggetti personali. Ma la sua fuga è durata poco: l’uomo, un cinquantenne residente a Udine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

Il furto è avvenuto nella mattinata di giovedì 8 gennaio. I militari, allertati da una segnalazione, sono intervenuti prontamente sul posto e hanno colto il ladro subito dopo il colpo. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Nei giorni scorsi, un altro tentativo di furto è andato in scena a Feletto Umberto, nel comune di Tavagnacco. Protagonista, in questo caso, un giovane di 24 anni residente a Udine, che ha tentato di forzare un’automobile parcheggiata fuori da un esercizio commerciale a Reana del Rojale. Il tentativo è però fallito: il proprietario del veicolo ha notato il malintenzionato e ha immediatamente dato l’allarme. I carabinieri di Feletto Umberto, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciare e identificare il sospettato, che è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.