Futuro Nazionale a Udine: il Comitato 193 verso la Costituente di Roma

Futuro Nazionale rafforza la propria presenza anche a Udine in vista della Costituente nazionale in programma il 13 e 14 giugno, appuntamento chiamato ad approvare il programma del movimento e a eleggerne gli organi interni.



In Friuli Venezia Giulia, uno dei punti di riferimento di questa fase organizzativa è il Comitato 193 di Udine, costituito nel mese di marzo e già attivo sul territorio cittadino e provinciale. La campagna di adesioni e tesseramento, secondo quanto comunicato dal movimento, ha raccolto circa un centinaio di adesioni tra Udine e provincia, segnando un primo risultato significativo per la nuova struttura locale.

L’adesione dei giovani e la crescita del comitato

Tra gli aspetti evidenziati dal Comitato c’è anche la partecipazione giovanile, con l’interesse manifestato da ragazzi appena maggiorenni e anche da diversi minorenni che si sono avvicinati ai banchetti informativi. Per questi ultimi, viene precisato, l’iscrizione è possibile a partire dai 16 anni, con il consenso dei genitori.



Sulla base del riscontro ottenuto nei primi mesi di attività, il Comitato 193 di Futuro Nazionale ha organizzato per martedì 26 maggio alle 19, all’Hotel Ramandolo di Udine, in via Forni di Sotto 28, un incontro aperto alla stampa e alla cittadinanza. L’obiettivo è illustrare i prossimi passaggi organizzativi e le iniziative previste in vista dell’Assemblea nazionale.

I delegati per l’assemblea nazionale

Il Comitato udinese sarà rappresentato a Roma da Ugo Rossi, consigliere comunale e membro di diritto, insieme a una quota di delegati che saranno eletti dagli iscritti nei prossimi giorni. Secondo quanto comunicato, quattro delegati risultano quasi certi.



L’assemblea del comitato, durante la quale saranno definiti i passaggi interni, è prevista per venerdì 29 maggio 2026. Al termine dell’incontro con stampa e cittadinanza è previsto anche un momento conviviale, definito dagli organizzatori “aperitivo Futurista”.