Le auto in circolazione in Friuli Venezia Giulia sono sempre più vecchie. Secondo uno studio realizzato da Facile.it su oltre 200mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno, l’età media dei veicoli nella regione ha raggiunto i 13 anni e 6 mesi, registrando un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Un dato che colloca il Friuli Venezia Giulia al quarto posto in Italia per anzianità delle vetture. A livello nazionale, infatti, l’età media delle automobili è inferiore e si attesta a 12 anni e 6 mesi.

Gorizia è la provincia con le auto più vecchie

L’analisi mette in evidenza differenze anche all’interno del territorio regionale. La provincia di Gorizia registra infatti il dato più elevato, con un’età media dei veicoli che ha raggiunto 14 anni e 2 mesi. Dietro Gorizia si collocano Trieste con 13 anni e 10 mesi e Udine con 13 anni e 5 mesi, mentre Pordenone risulta la provincia con il parco auto più giovane della regione, con una media di 13 anni.

Il fenomeno dell’invecchiamento interessa quasi tutto il Friuli Venezia Giulia. L’aumento più marcato è stato registrato proprio a Gorizia, dove l’età media delle vetture è cresciuta del 6%, mentre Udine segna un incremento più contenuto pari all’1%. L’unica eccezione è Pordenone, dove l’anzianità delle auto è diminuita del 4%.

Aumenta la richiesta di assistenza stradale

L’invecchiamento delle auto non incide soltanto sulle condizioni dei veicoli, ma modifica anche le abitudini degli automobilisti. Secondo l’osservatorio Facile.it, cresce infatti il numero di persone che sceglie di aggiungere coperture accessorie alla polizza RC auto.

Ad aprile 2026, tra gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia che hanno scelto una garanzia aggiuntiva, il 61,1% ha optato per l’assistenza stradale. Un dato in netto aumento rispetto allo scorso anno, quando la stessa copertura riguardava il 42,9% degli assicurati. Una crescita che potrebbe essere legata proprio all’età sempre più elevata delle vetture in circolazione.

Auto vecchie: gli effetti sull’assicurazione

Tra le conseguenze meno conosciute dell’invecchiamento del parco auto c’è anche l’impatto sul costo delle polizze. I dati dello studio mostrano infatti che un’automobile di 10 anni paga mediamente 461 euro di premio RC auto. La cifra sale a 559 euro nel caso di un veicolo di 12 anni e raggiunge 575 euro quando l’auto arriva a 14 anni. In soli quattro anni, quindi, il costo medio della polizza può aumentare fino al 25%.

Coperture più limitate per le vetture datate

Secondo gli esperti, l’età dell’automobile può incidere anche sulla disponibilità delle garanzie accessorie offerte dalle compagnie assicurative. “Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata” spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it.

“Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle”.

La classifica dell’età media delle auto in Friuli Venezia Giulia

Provincia Età media veicoli

Gorizia 14 anni e 2 mesi

Trieste 13 anni e 10 mesi

Udine 13 anni e 5 mesi

Pordenone 13 anni

Friuli Venezia Giulia 13 anni e 6 mesi

Italia 12 anni e 6 mesi