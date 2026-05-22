Tragico scontro a Padova: muore un motociclista originario del Friuli

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio a Padova, lungo via Facciolati, nei pressi del ponte di Voltabarozzo. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, Alessandro Mazzarolo, 58 anni, originario di San Daniele del Friuli e residente a Padova, deceduto in seguito alle gravi conseguenze dell’impatto.

Le circostanze dell’incidente avvenuto a Padova sono ancora al vaglio della polizia locale. L’urto tra i due veicoli è stato particolarmente violento e il motociclista è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono arrivati i soccorsi del Suem 118, che hanno trasportato il 58enne in ospedale, dove è poi sopraggiunto il decesso.