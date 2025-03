L’Automotive Talent Lab: ecco l’academy d’eccellenza della concessionaria Bliz.

L’Automotive Talent Lab, l’academy d’eccellenza della concessionaria Bliz, entra nel vivo della sua fase pratica: i 13 partecipanti, selezionati con cura, si preparano ad affrontare l’esperienza dello stage nelle sedi aziendali di Tavagnacco, Castions di Strada, Trieste e Gorizia, dopo aver completato un intenso percorso formativo presso l’Istituto Enaip di Udine.

L’iniziativa, promossa da Bliz in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e il centro di formazione Enaip, si conferma un progetto di eccellenza per la formazione del consulente automotive, figura professionale altamente qualificata che si declina nei ruoli di consulente vendite, consulente service e consulente relazione clienti.

Un’opportunità per i giovani.

“La difficoltà nel trovare talenti qualificati è una sfida che riguarda tutti. Bliz ha scelto di affrontarla con responsabilità, creando un’opportunità unica per i giovani del territorio – afferma Riccardo Gobbato, Titolare di Bliz – . L’Automotive Talent Lab è il nostro contributo per costruire un futuro migliore, per i ragazzi e per il settore automotive.”

“Non ci limitiamo a vendere auto, costruiamo relazioni e investiamo sulle persone. L’Automotive Talent Lab è la testimonianza della nostra passione per l’automotive e della nostra visione: creare un’azienda fatta di talenti, di competenze e di persone che amano ciò che fanno.”

“Ringrazio Alessandro Cervone per aver avviato questo importante progetto, che ha rappresentato un’occasione di crescita anche per i nostri collaboratori, che si sono messi alla prova come formatori. Un ringraziamento speciale va ai partecipanti della prima edizione dell’Automotive Talent Lab, per il loro impegno e la loro passione”, conclude Gobbato.

Un trampolino di lancio.

“Abbiamo assistito alla trasformazione di questi ragazzi, che hanno dimostrato un notevole potenziale e una grande voglia di imparare, affrontando il percorso formativo con dedizione e determinazione. Siamo certi che lo stage sarà il trampolino di lancio per il loro successo nel mondo dell’automotive e l’occasione per mettere alla prova le loro competenze e realizzare le loro aspirazioni.”, dichiara Alessandro Cervone, Responsabile Marketing, Comunicazione, Qualità e BDC di Bliz. “Per Bliz, è un’occasione per individuare e formare i futuri professionisti che contribuiranno a portare avanti la storia dei quarant’anni di successo dell’azienda”.

I partecipanti, motivati e desiderosi di mettersi alla prova, hanno affrontato con impegno e dedizione un percorso formativo completo e articolato, che ha spaziato dalle lezioni teoriche ai workshop pratici, dai project work alle testimonianze di spessore di professionisti del settore, che hanno condiviso la loro esperienza e fornito preziosi consigli.

Lo stage.

Lo stage, che avrà inizio il 5 marzo, consentirà ai talenti di acquisire un’esperienza “sul campo” di alto valore, affiancando i professionisti Bliz nelle loro attività quotidiane e confrontandosi con le sfide e le opportunità del settore. Al termine dello stage, i partecipanti sosterranno l’esame finale, con la possibilità di entrare a far parte del team Bliz e di trasformare la passione in professione nel mondo dell’automotive.

Bliz, concessionaria nominata TOP dealers Italia 2025, da quarant’anni si distingue per la sua capacità di offrire ai propri clienti un’esperienza completa, dalla scelta del veicolo all’assistenza post-vendita. Concessionaria ufficiale per i brand Peugeot, Citroën, DS, FIAT, Jeep, Alfa Romeo, Abarth e Lancia.