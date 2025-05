La Bandiera Verde continua a sventolare sulle spiagge di Grado e Lignano, simbolo di una qualità balneare su misura di bambini e famiglie. Il prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente dai pediatri su scala nazionale e internazionale, premia le località costiere ritenute più adatte ai minori per caratteristiche ambientali, sicurezza e servizi su misura.

Accanto alla già celebre Bandiera Blu, che certifica la qualità delle acque e dei servizi ambientali, il vessillo verde rappresenta un valore aggiunto per chi sceglie le due perle dell’alto Adriatico come destinazione per le vacanze con i figli.

Criteri severi, giudizio professionale

A selezionare le spiagge sono stati migliaia di pediatri italiani. Il giudizio è basato su parametri fondamentali per il benessere infantile: ampi spazi tra gli ombrelloni per permettere il gioco libero, fondali bassi e digradanti per un bagno in sicurezza, acqua pulita e calma, presenza di bagnini, strutture di ristorazione adeguate, aree gioco e servizi pensati per i più piccoli.

Il riconoscimento arriva in un contesto di crescente attenzione verso il turismo familiare, anche internazionale. L’incremento di presenze straniere, soprattutto di famiglie con bambini (fino al 40% in più rispetto al periodo pre-pandemico), ha spinto gli organizzatori a tradurre il decalogo per la sicurezza dei bambini in spiaggia anche in francese e tedesco, aggiungendosi alle versioni in inglese e spagnolo già disponibili.

La consegna il 12 luglio

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi si terrà il 12 luglio a San Salvo, in provincia di Chieti. Una data simbolica per ribadire l’impegno delle località vincitrici nel garantire un ambiente sano, sicuro e sereno per tutte le famiglie.

Con questi risultati, Grado e Lignano non solo si confermano eccellenze del turismo balneare italiano, ma anche modelli di accoglienza sostenibile e attenta alla crescita e al benessere dei più piccoli.