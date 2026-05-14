Lignano e Grado confermano le Bandiere Blu.

Grado e Lignano Sabbiadoro si confermano anche nel 2026 tra le località balneari premiate con la Bandiera blu. Sono i due unici comuni del Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education, che quest’anno ha premiato in Italia 257 località rivierasche e 87 porti turistici, per un totale di 525 spiagge.



Per il Friuli Venezia Giulia si tratta di una conferma importante, che premia la qualità dell’acqua, l’attenzione all’ambiente e i servizi offerti ai turisti. La Bandiera blu, infatti, viene attribuita sulla base di 33 criteri del Programma, che valutano diversi aspetti legati alla gestione sostenibile delle località balneari.



Il riconoscimento va a tre lidi di Grado: la Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta. A Lignano Sabbiadoro, invece, la Bandiera blu è stata assegnata al Lido.

Crescono gli approdi turistici premiati

Oltre alle spiagge, il Friuli Venezia Giulia ottiene un risultato significativo anche sul fronte degli approdi turistici. Sono 15 le strutture premiate nel 2026, una in più rispetto al 2025.

A Lignano Sabbiadoro ricevono il riconoscimento Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro Resort e Darsena Porto Vecchio. Ad Aprilia Marittima sono stati premiati Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Condominio Marina Capo Nord.

La Bandiera blu va anche a Porto Maran a Marano Lagunare, ai Cantieri Marina San Giorgio e a Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro, a Marina Monfalcone a Monfalcone, a Porto San Vito e Darsena San Marco a Grado, a Porto Piccolo Marina a Duino Aurisina e alla Lega Navale Italiana a Trieste.

Un riconoscimento per ambiente e servizi

La Bandiera blu resta uno dei riconoscimenti più conosciuti per le località di mare. Non premia soltanto la bellezza delle spiagge, ma anche la qualità complessiva dell’offerta: dalle acque di balneazione alla tutela ambientale, fino alla sicurezza, all’accessibilità e ai servizi messi a disposizione di cittadini e turisti. Per Grado e Lignano Sabbiadoro, la conferma del vessillo anche nel 2026 rafforza il ruolo delle due località come punti di riferimento del turismo estivo in Friuli Venezia Giulia.