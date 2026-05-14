Patente e permesso internazionale falsi, denunciato un 19enne a Udine

Il giovane è stato fermato durante un controllo in Borgo Stazione

Un 19enne straniero residente in Carnia è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di documenti di guida contraffatti durante i controlli in Borgo Stazione a Udine.

L’episodio è emerso nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Udine, insieme al personale della Polizia Locale del capoluogo friulano, nelle vie di Borgo Stazione.

Durante le verifiche legate alla circolazione stradale, il giovane ha mostrato agli operatori una patente di guida e un permesso internazionale di guida. Dai controlli, però, i documenti sono risultati contraffatti. La patente e il permesso internazionale sono stati quindi sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 19enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato.