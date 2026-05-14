Controlli in Borgo Stazione, due giovani trovati con dell’eroina

I controlli in Borgo Stazione.

Controlli straordinari nella serata di ieri a Borgo Stazione, a Udine, dove i Carabinieri della Compagnia del capoluogo friulano, insieme al personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale.

L’attività ha interessato diverse vie della zona, con la presenza di numerose pattuglie impegnate nel monitoraggio del territorio, nel controllo di persone e veicoli e nella prevenzione di situazioni legate allo spaccio e al consumo di droga.

23enne trovato con eroina, bilancino e denaro contante

Durante il servizio, un 23enne residente nel Friuli collinare è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina, un bilancino di precisione, un taglierino con lama di sei centimetri e 420 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Segnalato anche un 27enne alla Prefettura

Nel corso dei controlli è stato fermato anche un 27enne straniero residente nella bassa friulana, trovato in possesso di circa 3 grammi di eroina.

In questo caso il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Udine quale assuntore di sostanze stupefacenti. Anche la droga trovata in suo possesso è stata sottoposta a sequestro.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio disposta nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione alla zona di Borgo Stazione, già al centro di servizi mirati per la sicurezza urbana e il contrasto allo spaccio.