A Paularo arriva Foresta in Valle: due giorni dedicati al legno e alle foreste

La quarta edizione di Foresta in Valle si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio.

Dopo le Valli del Natisone, la Val Cellina e la Val Canale, Foresta in Valle approda quest’anno in Carnia. La quarta edizione della grande festa regionale dedicata al mondo del legno e delle foreste si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio a Paularo, con un programma ricco di appuntamenti pensati per tecnici, operatori del settore, famiglie e cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Casa FVG società benefit e con Legno Servizi – Cluster forestale FVG, punta a valorizzare la gestione forestale sostenibile e le filiere del legno, mettendo al centro il ruolo dei boschi nell’economia, nell’ambiente e nella vita delle comunità di montagna.

Una festa per scoprire il valore del bosco

Per due giornate Paularo diventerà il cuore regionale del confronto e della divulgazione sul tema delle foreste. Il pubblico potrà partecipare a conferenze, laboratori, escursioni guidate, dimostrazioni e attività esperienziali, con l’obiettivo di conoscere da vicino il bosco, la sua gestione e le professionalità legate alla filiera del legno.

Non mancheranno le visite ai cantieri forestali, gli approfondimenti con esperti del settore, gli spettacoli, i mercatini, le attività per tutte le età e gli stand enogastronomici con i prodotti tipici del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno anche le sfide tra boscaioli, le dimostrazioni di scultura e lavorazione del legno e gli spazi espositivi dedicati al mondo forestale.

Sabato il forum tecnico a Palazzo Calice

La giornata di sabato 16 maggio sarà dedicata soprattutto agli aspetti tecnici e istituzionali. A Palazzo Calice, villa d’epoca tipica della Carnia, si terrà il forum “Foreste e territori: la gestione che crea valore”, momento di confronto tra esperti regionali e nazionali.

Al centro del dibattito ci saranno le sfide della filiera del legno, le opportunità legate alla bioeconomia forestale, il quadro normativo europeo e la tutela dei boschi vetusti. Temi che saranno affrontati con l’obiettivo di riflettere sul futuro delle foreste e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile dei territori.

Nel pomeriggio è prevista un’escursione guidata tra alberi monumentali e cantieri forestali, mentre la serata sarà animata dalla musica del Trio Trival, con un concerto ispirato alla tradizione friulana realizzato in collaborazione con Palchi nei Parchi.

Domenica attività per famiglie, mercatini e il Trofeo Boscaioli

La giornata di domenica 17 maggio sarà invece maggiormente rivolta alla cittadinanza. Si comincerà con una passeggiata naturalistica nei boschi comunali, organizzata in collaborazione con NanoValbruna.

Dalle 11 il centro di Paularo ospiterà un ampio programma di iniziative: mercatini artigianali, prodotti tipici, laboratori per bambini e adulti, dimostrazioni pratiche e aree espositive dedicate al rapporto tra foresta, legno e territorio.

A chiudere la manifestazione sarà il Trofeo “Boscaioli in Valle”, una gara spettacolare che metterà alla prova abilità, tecnica e precisione delle squadre partecipanti. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, capace di raccontare in modo diretto e coinvolgente le competenze di chi lavora nei boschi.

Una rete di partner per valorizzare la montagna

Numerosi i partner territoriali coinvolti nella manifestazione: Comunità di montagna della Carnia, Comune di Paularo, Ecomuseo “I Mistîrs”, ReGeneration Hub Friuli con il Festival NanoValbruna, Pro Loco Val d’Incarojo, Ordine dei dottori agronomi e forestali FVG, Università di Udine, Museo carnico delle arti popolari “Michele Gortani”, Palchi nei Parchi e Aibo Fvg.

Attraverso un approccio tecnico, culturale ed esperienziale, Foresta in Valle 2026 vuole invitare cittadini e visitatori a riflettere sul ruolo delle foreste, sulla necessità di una gestione sostenibile delle risorse e sul valore delle filiere del legno per l’economia del Friuli Venezia Giulia.