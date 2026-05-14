Mai soli, il documentario friulano sull’autonomia abitativa arriva sulla Rai

Il documentario “Mai soli. Una storia di autonomia abitativa”

Andrà in onda domenica 17 maggio alle 9.15 su Rai Fvg il documentario “Mai soli. Una storia di autonomia abitativa”, firmato dal regista friulano Marco D’Agostini e prodotto da SNAIT Società Cooperativa. Il lavoro racconta il percorso di tre giovani adulti, protagonisti di un progetto dedicato alla crescita personale, alla convivenza e alla conquista di una maggiore indipendenza.

Dopo essere stato proiettato in diverse sale del Friuli Venezia Giulia e non solo, il documentario arriva ora sul piccolo schermo. Una seconda replica è prevista mercoledì 20 maggio alle 21.15 su Rai3 Bis, mentre successivamente sarà disponibile anche su RaiPlay.

La storia di Antonio, Matteo e Michelangelo

Al centro del racconto ci sono Antonio, Matteo e Michelangelo, tre giovani adulti che stanno vivendo un’esperienza di autonomia abitativa all’interno di una casa condivisa. Il progetto è nato dalla collaborazione tra le loro famiglie, il Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano e il CSRE – Centro socio riabilitativo educativo “La Terza Via” dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale – Area Disabilità Udine.

Attraverso immagini di vita quotidiana, il documentario segue i protagonisti nei gesti semplici di ogni giorno: la gestione degli spazi, i momenti di convivenza, le piccole responsabilità domestiche e le relazioni che si costruiscono all’interno della casa. Ne emerge un racconto delicato e autentico, capace di mostrare come l’autonomia possa crescere passo dopo passo, dentro una rete di fiducia e accompagnamento.

Un progetto nato dall’idea di Pierluigi Di Piazza

“Mai soli” nasce da un’idea di Pierluigi Di Piazza, a cui il documentario è dedicato. Di Piazza aveva creduto con forza nel valore della collaborazione tra famiglie, operatori e realtà del territorio, immaginando un percorso capace di mettere al centro le persone, i loro desideri e le loro possibilità.

Nel film, le voci di Antonio, Matteo e Michelangelo si intrecciano con quelle degli operatori de “La Terza Via” e di don Paolo Iannacone, costruendo un racconto corale. Il risultato è una narrazione che parla di crescita, fiducia, responsabilità e desiderio di stare insieme.

La regia di Marco D’Agostini accompagna lo spettatore all’interno della casa con uno sguardo discreto e partecipe, lasciando spazio alla naturalezza dei protagonisti e alla forza delle loro esperienze personali.

Il documentario

Il documentario, della durata di 30 minuti, è stato realizzato nel 2025 in Italia. La regia è di Marco D’Agostini e nel cast compaiono Michela Avanzi, Michelangelo Battoia, Matteo Criniti, don Paolo Iannaccone, Alessandro Marchini, Dania Rizzardi e Antonio Vinci.



“Mai soli” racconta un’esperienza concreta di inclusione e autonomia, ma anche il valore di una comunità che accompagna senza sostituirsi, aiutando le persone a costruire il proprio percorso di vita.