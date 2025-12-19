Il bilancio di Fedriga: “Regione solida. E nel 2026 tornano le Province”

Fedriga ha annunciato per il 2026 il ritorno delle Province in Fvg.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha illustrato oggi nella tradizionale conferenza stampa di fine anno i risultati della sua giunta nel 2025 e le linee programmatiche per il 2026. “Le strategie e le azioni della Regione per il 2026 hanno una solida base d’appoggio grazie a una gestione finanziaria concreta, credibile e capace di programmare il futuro”, ha sottolineato Fedriga, ricordando che il bilancio complessivo ammonta a 6,5 miliardi di euro, con un aumento del 4% rispetto al 2025.

Crescita economica e solidità finanziaria

“La manovra 2026 è frutto della crescita della Regione e dei nuovi patti finanziari, ma soprattutto delle compartecipazioni, vero termometro dello stato di salute del territorio”, ha spiegato Fedriga. La manovra segna una crescita di 277 milioni rispetto al 2025 e dal 2019 il bilancio regionale è cresciuto del 58%, con investimenti complessivi pari a 850 milioni di euro.

“La solidità finanziaria, confermata dai rating elevati di Moody’s (BAA1) e Fitch (A-), superiori a quelli nazionali, e la sostanziale assenza di indebitamento, ci mette nelle condizioni di garantire investimenti strutturali e a lungo periodo per il nostro territorio”.

Investimenti strategici: dissesto idrogeologico e grandi eventi

Fedriga ha evidenziato gli interventi per il dissesto idrogeologico, con 1,4 miliardi investiti dal 2019 al 2025 e 3.200 cantieri conclusi. “Le risorse a disposizione della Direzione centrale Difesa dell’ambiente sono di 500 milioni di euro e quelle per la Protezione civile di 920 milioni”, ha dichiarato.

Sul fronte culturale e turistico, ha ricordato Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025, che ha registrato 53mila visitatori in più rispetto al 2024 e un aumento del 67% delle presenze straniere. Rilevante anche l’Expo di Osaka, con oltre 100mila visitatori fisici e quasi 119mila virtuali dedicati al Friuli Venezia Giulia: “Un lavoro che dimostra la capacità del nostro territorio di farsi conoscere a livello internazionale”.

Politiche per famiglie e giovani

Tra le novità per il 2026, Fedriga ha illustrato misure per la natalità e le giovani famiglie: contributi di 250 euro al mese per il primo anno di vita del bambino, che salgono a 500 euro per le madri under 30, e fino a 40mila euro per l’acquisto della prima casa. “Un pacchetto di interventi forte che si inserisce nel più ampio quadro di azioni a favore della famiglia e punta a generare un effetto strutturale sul futuro demografico della Regione”, ha spiegato.

Autonomie locali e ritorno delle Province

Il presidente ha confermato il ritorno delle Province elettive nel 2026 e stanziamenti per 95 milioni destinati alla concertazione, 69,1 milioni per partenariati pubblico-privati e 116 milioni per interventi su infrastrutture, cultura, ambiente e servizi. “Abbiamo valorizzato in modo estremamente concreto l’autonomia del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato, citando anche le riduzioni fiscali sugli immobili, comprese agevolazioni per la prima “seconda casa” e per fabbricati strumentali ad attività economiche.

Sanità, istruzione e sicurezza

Il capitolo più consistente del bilancio riguarda sanità, politiche sociali, disabilità e Protezione civile, con risorse pari a 3,77 miliardi. Fedriga ha spiegato: “Nel 2026 rafforziamo il nostro sistema sanitario investendo sulle persone e sulle strutture, aumentando il tetto di spesa per il personale, completando Case e Ospedali di comunità previsti dal Pnrr e proseguendo gli interventi strategici”.

Per la sicurezza, oltre 37 milioni sono destinati al coordinamento regionale della Polizia locale, al primo concorso unico regionale e a misure contro truffe e violenza di genere.

Infrastrutture, territorio e sviluppo economico

Sono previsti 656 milioni per infrastrutture e territorio, con interventi su politiche abitative, sicurezza stradale, tangenziale Sud di Udine e edilizia scolastica. Per lo sviluppo economico e il turismo, Fedriga ha ricordato 206 milioni, tra cui 89 milioni per Agenda FVG Manifattura 2030, 86,5 milioni per il Codice regionale del commercio e turismo e 222 milioni per il piano triennale di PromoTurismoFVG, con la conclusione del cantiere di Terrazza a Mare a Lignano.

Ambiente, energia e innovazione

Fedriga ha annunciato l’avvio della Comunità energetica regionale e sottolineato i progressi nel progetto europeo North Adriatic Hydrogen Valley. Il bilancio destina 207 milioni ad ambiente, energia e sviluppo sostenibile, comprendendo dissesto idrogeologico, carburanti agevolati, efficientamento energetico degli edifici pubblici e rinnovabili.

Cultura e sport

Per cultura e sport sono previsti 116 milioni di euro. Fedriga ha dichiarato: “La Regione investe oggi per garantire domani crescita, sicurezza e opportunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni”. Tra gli interventi principali, il sostegno a Pordenone verso la Capitale italiana della Cultura 2027, musei, biblioteche e manifestazioni sportive come EYOF 2027 a Lignano Sabbiadoro.

Le conclusioni del Presidente.

Il presidente ha chiuso sottolineando che il Friuli Venezia Giulia è una Regione solida, con bilanci stabilizzati e risorse ingenti, pronta a investire nei prossimi anni su sanità, famiglia, giovani e territorio. “Le risorse ingenti non rappresentano una bolla. Siamo stati capaci di stabilizzare i nostri bilanci e questo ci permette di guardare al futuro con spalle robuste”, ha concluso Fedriga.