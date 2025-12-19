Eventi, mercatini e la magia del Natale: cosa fare questo weekend in Friuli

Gli eventi del fine settimana in Friuli.

L’ultimo fine settimana prima di Natale accende la magia delle feste in Friuli Venezia Giulia. Tra mercatini, concerti, spettacoli per famiglie, musei, presepi e villaggi natalizi, il territorio offre decine di occasioni per immergersi nell’atmosfera delle festività. Ecco alcuni degli appuntamenti principali tra sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Advent Pur, ultimo weekend a Malborghetto tra neve e lanterne

Con il suo scenario da fiaba e il fascino autentico dell’Avvento in montagna, Advent Pur a Malborghetto si prepara a chiudere la sua edizione 2025 con due giorni dedicati alla tradizione e alla suggestione del Natale alpino. Lungo il percorso innevato, tra casette in legno, lanterne, suoni e profumi, i visitatori potranno ancora vivere la magia dell’Avvento immersi in una cornice unica, pensata per tutta la famiglia.

A Lignano il Natale si vive tra concerti, mercatini e spettacoli sulla spiaggia

Il weekend del 20 e 21 dicembre è perfetto per scoprire le tante iniziative del programma “Natale d’A…mare” a Lignano Sabbiadoro. Dalla pista di pattinaggio ai mercatini, dagli spettacoli per bambini agli eventi musicali serali, il villaggio natalizio sulla spiaggia accoglie grandi e piccoli con un’atmosfera suggestiva e originale, in riva al mare.

Oltre 60 eventi per il weekend natalizio a Pordenone

Anche Pordenone entra nel clou del Natale con oltre 60 appuntamenti previsti nel solo weekend, tra musica, spettacoli per bambini, laboratori, concerti e mercatini. In Piazza XX Settembre il Villaggio di Natale sarà il cuore pulsante delle attività con concerti live e animazione. Spazio anche a eventi per famiglie come spettacoli, laboratori creativi, l’arrivo del Grinch e la presenza di Babbo Natale.

Domenica 21 dicembre, al Teatro Verdi, si terrà il tradizionale Concerto di Natale per la città, mentre in centro città si potrà passeggiare accompagnati dai canti natalizi del “Walking Xmas”. Una proposta completa che unisce cultura, musica e atmosfera natalizia per tutte le età.

Presepi diffusi tra Nogaredo al Torre e Villa Vicentina

La tradizione del presepe trova spazio anche quest’anno grazie alla nuova edizione della Rassegna dei Presepi a Nogaredo al Torre e Villa Gorgo. Il percorso diffuso nelle due località del comune di San Vito al Torre permette ai visitatori di scoprire decine di presepi realizzati da famiglie, associazioni e scuole, all’interno di una cornice ricca di fascino e spiritualità.

Pasiano di Pordenone festeggia il primo anno del MIRS

Nel clima natalizio si inserisce anche un appuntamento dedicato alla cultura e all’innovazione: domenica 21 dicembre il Museo Interattivo della Radio e della Società (MIRS) a Pasiano di Pordenone festeggia il suo primo anno di attività con un’intera giornata a ingresso gratuito. In programma visite guidate, laboratori interattivi e attività dedicate a famiglie e appassionati di tecnologia, in concomitanza con i mercatini di Natale locali.

Mercatini, lanterne, musica, spettacoli, musei e presepi: il penultimo weekend di dicembre offre tantissime occasioni per vivere lo spirito natalizio in ogni angolo del Friuli Venezia Giulia. Montagna, mare o città: il territorio regala emozioni per tutti, in attesa del Natale.