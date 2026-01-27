Bonus psicologo Fvg, cosa emerge dai dati del disagio giovanile.

Un investimento di 2 milioni e 250 mila euro e oltre 7.700 interventi per fronteggiare il malessere psicofisico degli studenti. Sono i numeri del “Bonus psicologo” della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2022-2025. Con l’apertura del bando 2026, i dati presentati dall’assessore Alessia Rosolen tracciano un identikit del disagio giovanile nel territorio.

Il “modello Fvg” contro il disagio giovanile

L’assessore regionale Alessia Rosolen ha espresso soddisfazione per una misura nata per contrastare malessere e dispersione scolastica: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con il bonus psicologo studenti Fvg introdotto dal 2022 all’interno del sistema diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia, grazie alla stretta collaborazione fra Regione, Ardis, Ufficio scolastico regionale e Ordine degli psicologi”.

Rosolen ha precisato che il servizio non è una semplice erogazione economica: “Ardis non solo eroga un contributo importante ma verifica anche l’efficacia di questa misura, grazie a una équipe di psicologi attiva su tutto il territorio regionale. Si tratta di un sostegno ai ragazzi e alle famiglie che certamente non si sovrappone agli interventi socio-assistenziali o sanitari garantiti invece dal nostro sistema sanitario. La bontà di questo strumento è certificata inoltre dal fatto che oggi il Ministero dell’Istruzione sta per adottare una misura pressoché identica alla nostra”.

L’identikit di chi chiede aiuto

I dati relativi al 2025 rivelano come il disagio venga intercettato ed espresso in modo differente a seconda del genere e dell’indirizzo scolastico. A rompere il tabù della richiesta di supporto professionale sono prevalentemente le ragazze, che rappresentano il 60% dell’utenza totale. Analizzando il percorso di studi, emerge che il 68% dei richiedenti frequenta le scuole superiori: in questo ambito, la quota maggiore appartiene agli studenti dei licei con il 58%, seguiti dai colleghi degli istituti tecnici (31%), dei professionali (7%) e dei corsi di istruzione e formazione professionale (4%).

Le fragilità degli adolescenti in Friuli Venezia Giulia.

Le motivazioni che spingono gli studenti a richiedere il bonus fotografano le principali criticità vissute dagli adolescenti sul territorio regionale. Al primo posto si colloca l’ansia, che interessa il 36% dei casi, seguita dalle difficoltà strettamente legate all’ambito scolastico per il 21%. Il malessere si manifesta anche attraverso i conflitti relazionali con i familiari (12%) e con i pari (8%), oltre a un diffuso bisogno di conoscersi meglio che riguarda il 10% dei ragazzi. Lo spettro del disagio si completa con le difficoltà di carattere alimentare (3%), l’isolamento e il ritiro sociale (2%), l’elaborazione di un lutto (2%) e altre tipologie di disturbi che pesano per il restante 6%.

Numeri e crescita della rete di supporto

Dal 2022 al 2025 sono stati erogati 2 milioni e 250 mila euro per soddisfare 7.729 bonus, a fronte di 8.939 domande. Una crescita esponenziale se si considera che nel 2022 lo stanziamento era di soli 300 mila euro. Anche la risposta del mondo professionale è stata massiccia: oggi sono accreditati 585 psicologi con 661 sedi operative in 77 Comuni della regione.

Il nuovo bando 2026: come funziona

È già on-line il bando per il 2026, che gode di uno stanziamento di 700 mila euro. Il bonus ammonta a 275 euro e copre oltre il 90% del costo di un ciclo di cinque sedute (pari a 300 euro). La famiglia deve versare direttamente al professionista scelto solo la quota di 25 euro.

La misura è destinata a studenti fino ai 21 anni iscritti alle medie, alle superiori o ai corsi Iefp. Il contributo è concesso una volta per ogni anno solare e per un massimo di due volte all’interno dello stesso ciclo di istruzione.

Prospettive future

“Il nostro obiettivo” – ha concluso Rosolen – “è quello di ampliare il nostro intervento coinvolgendo gli istituti tecnici superiori (Its) che sono già inseriti all’interno del nostro sistema del diritto allo studio. Una misura che per tutti gli studenti sarà cumulabile con quella che sarà varata dal Governo nazionale”. Tutte le informazioni e la domanda on-line sono disponibili sul sito ufficiale www.ardis.fvg.it.