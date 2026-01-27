La vittima si chiamava Gianfranco Milanese.

Lunedì sera, lungo l’ex strada provinciale 56 dello Stella a Precenicco, ha perso la vita in un tragico incidente Gianfranco Milanese, 59enne residente nel comune friulano. L’uomo è stato investito mentre percorreva a piedi via Canedo, all’altezza del civico 18, in direzione del bar ristorante Al Canedo.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della compagnia di Latisana, l’investimento è avvenuto da parte di un’Alfa Romeo Mito guidata da un giovane di Palazzolo dello Stella che guidava in direzione Pertegada. L’impatto ha sbalzato la vittima nel canale adiacente alla strada, pieno d’acqua. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari e l’attivazione dell’elisoccorso da Pasian di Prato, Milanese non ha superato i traumi riportati.

Chi era la vittima.

Milanese, residente a Precenicco poco distante dal luogo dell’incidente, aveva trascorso diversi anni all’estero per lavoro nel settore dell’edilizia (era specializzato nella posa di piastrelle e marmi) prima di rientrare nel paese natale. Padre di famiglia, era conosciuto nella comunità locale e legato al territorio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e Carabinieri. L’Alfa Romeo coinvolta, con parabrezza anteriore distrutto, è stata posta sotto sequestro. Il giovane al volante è stato condotto in caserma per accertamenti. Le autorità stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.