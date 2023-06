Bruno Barbieri e 4 Hotel in Fvg: svelato il vincitore della puntata

Victoria Hotel Letterario vince la puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel a Trieste.

Nella quarta puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel, dedicata a Trieste e andata in onda ieri su Sky Uno, Mauro Gasparin è riuscito a conquistare la vittoria con il suo Victoria Hotel Letterario. Nell’affascinante capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, con la sua storia ricca e la sua atmosfera unica, si sono sfidati 4 Hotel capaci di rappresentare al meglio la città in tutte le sue sfaccettature: design, storia e modernità.

Il Victoria Hotel Letterario, un elegante hotel a quattro stelle con 44 camere, si trova in una strada molto frequentata del centro di Trieste. Il nome stesso dell’hotel rivela il profondo amore del proprietario per la letteratura e il suo desiderio di rendere omaggio alla grande tradizione letteraria della città. Mauro Gasparin ha saputo catturare l’essenza di Trieste e trasmetterla attraverso il suo hotel, che occupa un edificio storico che un tempo ospitò per due anni il celebre scrittore irlandese James Joyce.

Durante la puntata, Bruno Barbieri ha esaminato attentamente le quattro strutture alberghiere in gara, valutando la loro capacità di rappresentare la città e offrire un’esperienza unica ai propri ospiti. Oltre al vincitore, le altre strutture in competizione erano l’Urban Hotel Design, il You.me Hotel e l’Hotel Città di Parenzo. Ognuna di esse ha offerto caratteristiche e stili diversi, ma alla fine è stato il Victoria Hotel Letterario a conquistare la vetta.

In questa stagione di 4 Hotel ci sarà anche una puntata dedicata alla Carnia, che andrà in onda prossimamente.