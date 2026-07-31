Caldo in FVG, arriva il picco: oggi raggiunti i 40° gradi. Quanto durerà

Il Friuli Venezia Giulia entra nella fase più intensa dell’ondata di calore. Il picco è atteso in particolare tra domenica 2 e lunedì 3 agosto, quando le temperature saliranno ai valori massimi di questa fase, con la pianura che si avvicinerà alla soglia dei 40 gradi. Soglia che, già oggi, è stata raggiunta a Cividale e a Gorizia mentre Udine si è “fermata” a 38°.

Secondo le previsioni dell’Osservatorio meteorologico regionale, domenica sarà la giornata più calda: sulla pianura friulana sono previste temperature massime comprese tra 37 e 39 gradi, mentre sulla costa i valori potranno raggiungere i 33-36 gradi.

A rendere ancora più delicato il quadro c’è anche il livello di allerta sanitaria: Trieste sarà da bollino rosso domenica 2 agosto secondo il bollettino del Ministero della Salute, con il livello massimo previsto per le ondate di calore.

Domenica caldo estremo soprattutto in pianura

L’anticiclone caldo porterà sul Friuli Venezia Giulia condizioni di forte stabilità e temperature ben superiori alla media del periodo. La zona più interessata sarà la pianura, dove il termometro potrà arrivare fino a 37-39 gradi nelle ore centrali della giornata.

Sulla costa il caldo sarà meno intenso dal punto di vista delle massime, ma la combinazione tra temperature elevate e umidità renderà comunque pesante la percezione del caldo. Anche le minime resteranno elevate: domenica notte sono previste temperature tra 23 e 26 gradi in pianura e tra 26 e 29 gradi sulla costa, condizioni che possono aumentare il disagio e rendere più difficile il riposo.

Trieste da bollino rosso: massima attenzione alla salute

Il capoluogo giuliano sarà tra le città interessate dal livello massimo di allerta per il caldo. Il bollino rosso indica condizioni meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute, non soltanto per le persone più fragili ma anche per la popolazione sana, soprattutto quando il caldo intenso si accompagna alla persistenza delle alte temperature.

L’attenzione è rivolta in particolare ad anziani, bambini, persone con problemi di salute e a chi svolge attività fisica o lavora all’aperto nelle ore più calde della giornata.

Lunedì ancora molto caldo

Il picco di domenica non segnerà la fine dell’ondata di calore. Anche lunedì 3 agosto il Friuli Venezia Giulia resterà interessato da temperature molto elevate, con condizioni ancora pienamente estive e valori decisamente sopra la media.

Andrà leggermente meglio (si fa per dire) martedì 4 agosto quando il caldo resterà protagonista, anche se in pianura le temperature previste scenderanno leggermente, con massime tra 35 e 37 gradi, mentre sulla costa sono attesi valori tra 30 e 33 gradi.

Quanto durerà l’ondata di calore

Il caldo potrebbe accompagnare il Friuli Venezia Giulia ancora per diversi giorni. Le previsioni a breve termine indicano infatti una prosecuzione della fase calda anche all’inizio della prossima settimana. Per capire quanto durerà davvero l’ondata bisogna però guardare alle tendenze a medio termine, che presentano inevitabilmente un margine di incertezza maggiore.

Secondo 3B Meteo, la quarta ondata di caldo dell’estate 2026 potrebbe protrarsi per tutta la prima settimana di agosto. I modelli non individuano al momento una vera e propria fine immediata della fase calda, ma soltanto la possibilità di alcuni temporanei break. Una possibile svolta potrebbe arrivare attorno al 9-10 agosto, ma si tratta di una tendenza a lungo termine che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.