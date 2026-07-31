Le previsioni Meteo in Friuli, weekend rovente: temperature fino a 39 gradi

Un fine settimana caratterizzato da caldo intenso e temperature molto superiori alla media attende il Friuli Venezia Giulia. Tra sabato 1 e domenica 2 agosto le massime potranno raggiungere i 39 gradi in pianura, mentre lungo la costa le notti saranno particolarmente calde e poco favorevoli al raffrescamento.



Qualche temporale isolato potrà interessare soprattutto le zone alpine, mentre su pianura e costa prevarranno il sole e il cielo poco nuvoloso.

Sabato tra variabilità e caldo fino a 38 gradi

Nella notte e nella mattinata di sabato 1 agosto il cielo sarà variabile e non sono esclusi locali rovesci o temporali. Dal pomeriggio la situazione tenderà a migliorare, con cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa.



Una maggiore variabilità resterà sulle Alpi, dove durante le ore più calde potrà svilupparsi qualche temporale isolato. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza. Le temperature saranno decisamente elevate: in pianura le minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, con massime tra 36 e 38 gradi. Sulla costa si partirà da valori minimi tra 23 e 26 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 31-34 gradi.

Domenica la giornata più calda

Domenica 2 agosto il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulle zone montane, con possibili temporali di calore sulle Alpi, in particolare nelle aree vicine al Cadore. Le temperature raggiungeranno valori estremamente elevati. In pianura le massime saranno comprese tra 37 e 39 gradi, dopo una notte con minime tra 23 e 26 gradi.



Caldo intenso anche sulla costa, dove le temperature minime non scenderanno sotto i 26-29 gradi, mentre durante il giorno si potranno toccare i 33-36 gradi.

Nella notte e al mattino soffieranno Borino o Bora moderata, sostituiti successivamente dalle brezze.

Caldo intenso anche all’inizio della settimana

L’ondata di caldo proseguirà anche lunedì 3 agosto, con cielo prevalentemente sereno e temperature ancora comprese tra 37 e 39 gradi in pianura. Sulla costa le massime si manterranno tra 31 e 34 gradi, con minime fino a 28 gradi.



Martedì 4 agosto è previsto un lieve calo, ma il caldo resterà intenso. Le massime raggiungeranno ancora i 35-37 gradi in pianura e i 30-33 gradi sulla costa. Sulle montagne, durante il pomeriggio, non è escluso qualche isolato temporale di calore sulla Carnia, soprattutto lungo il confine con il Cadore.