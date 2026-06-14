Rubano un motorino ad Aiello del Friuli, denunciati due giovani

Due giovani di 22 e 25 anni, entrambi residenti ad Aiello del Friuli, sono stati denunciati dai Carabinieri perché ritenuti i presunti autori del furto di un ciclomotore. L’episodio rientra nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dai militari della Compagnia di Palmanova, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Le indagini dopo la denuncia

Il furto era stato denunciato pochi giorni prima da una residente del comune friulano. A seguito degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Friuli sono riusciti a risalire ai due giovani, deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Il ciclomotore, nel frattempo rinvenuto dai militari, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. L’attività conferma l’attenzione dell’Arma sul territorio, sia nella prevenzione dei reati predatori sia nella risposta alle segnalazioni dei cittadini.