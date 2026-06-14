Incidente in moto a Pradamano, grave una donna

Grave incidente stradale a Pradamano, lungo via Nazionale, all’altezza del Bennet. Per cause ancora in corso di accertamento, due moto si sono scontrate frontalmente: coinvolti i due conducenti, un uomo e una donna.



Entrambi i conducenti sono finiti a terra. L’uomo avrebbe riportato lievi contusioni, mentre le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi.

Elisoccorso e rianimazione sul posto

Sul posto sono intervenuti i sanitari, con l’attivazione anche dell’elisoccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’incidente.

La donna è stata soccorsa in condizioni critiche. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto, prima di affidarla all’ambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni restano gravi.

Traffico rallentato sulla Sr56

Pesanti le conseguenze anche sulla circolazione. Per alcuni minuti il traffico lungo la Sr56 è stato completamente interrotto sia in direzione Udine sia verso Pradamano, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

Successivamente la viabilità è ripresa su un’unica corsia, con rallentamenti nella zona del centro commerciale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.