Una nuova città, degustazioni nei luoghi in cui nasce il vino e il ritorno dell’appuntamento di San Daniele del Friuli. Calici di Stelle si prepara a vivere un’edizione 2026 ricca di novità, con un calendario che dal 30 luglio al 12 agosto porterà vini, prodotti gastronomici, cultura e musica in alcuni degli scenari più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.



La tradizionale manifestazione estiva organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia debutterà giovedì 30 luglio a Gorizia, per poi proseguire nelle aziende vitivinicole della regione e a Villa Serravallo, a San Daniele.

Il debutto al Castello di Gorizia

Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, dalle 20 alle 23, al Chincastello, nel Bastione Fiorito del Castello di Gorizia. La storica cornice si trasformerà per una sera in un salotto del gusto, con degustazioni di vini regionali, specialità gastronomiche e musica dal vivo.



Protagoniste saranno una decina di cantine e una distilleria aderenti al Movimento Turismo del Vino Fvg. Le etichette proposte saranno accompagnate da un percorso di assaggi e piccole specialità del territorio, in una serata pensata per unire la cultura del vino alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale goriziano.

Calici di Stelle entra nelle cantine

La principale novità dell’edizione 2026 sarà “Calici di Stelle… in Cantina”, il nuovo format che porterà la manifestazione direttamente nelle aziende vitivinicole. Le cantine apriranno le porte agli appassionati con degustazioni guidate, visite ai vigneti, incontri con i produttori, iniziative culturali e momenti dedicati all’osservazione del cielo.



Il calendario inizierà venerdì 31 luglio alla cantina Marcuzzi di San Floriano del Collio, che ospiterà anche le aziende Bucovaz di San Giovanni al Natisone, Vigneti Pittaro di Codroipo e Grillo Iole di Prepotto.



Sabato 1° agosto la rassegna farà tappa alla cantina Ferrin di Camino al Tagliamento, con la serata dal titolo “Il vignaiolo è un artista: da Van Gogh a Michelangelo passando per i Pink Floyd”, un percorso originale tra letteratura, arte, musica e vino.



Gli appuntamenti proseguiranno il 6 agosto alla cantina Vigne del Malina di Orzano e il 10 agosto nuovamente alla cantina Ferrin, dove sarà organizzata una cena dedicata a Calici di Stelle. La conclusione è prevista mercoledì 12 agosto alla Tenuta Borgo Conventi di Farra d’Isonzo, con una visita guidata alla cantina e alla barricaia, degustazioni e un percorso dedicato alle stelle cadenti, fino all’osservazione del cielo tra i vigneti.

A San Daniele vino, gastronomia ed enosatira

Confermato anche il tradizionale appuntamento di San Daniele del Friuli, in programma giovedì 6 agosto, dalle 18 alle 22.30, nella cornice di Villa Serravallo.



La serata unirà vini di qualità ed eccellenze gastronomiche regionali, trasformando il borgo in un palcoscenico del gusto a cielo aperto. Ad accompagnare le degustazioni sarà anche un percorso tra le vignette del concorso internazionale Spirito di Vino, dedicato all’enosatira.



“Calici di Stelle è la storica manifestazione estiva del Movimento Turismo del Vino che continua a evolversi, mantenendo intatto il proprio spirito, ma proponendo ogni anno nuove esperienze capaci di valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze – sottolinea la presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, Elda Felluga –. L’approdo a Gorizia rappresenta una bellissima opportunità per raccontare il vino attraverso una cornice di straordinario valore storico e culturale, mentre il progetto ‘Calici di Stelle… in Cantina’ ci permette di portare gli appassionati direttamente nei luoghi dove il vino nasce, offrendo esperienze singolari e coinvolgenti. Siamo molto soddisfatti del consolidamento del rapporto con San Daniele dove torneremo per presentare le eccellenze del territorio accompagnati dall’enosatira. Il nostro obiettivo è far vivere il Friuli Venezia Giulia attraverso i suoi vini, i suoi produttori e le tante peculiarità che rendono unica questa terra.”