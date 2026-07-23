Degustazioni, incontri culturali, musica e ospiti speciali.

Prosegue il calendario de Le Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia con un triplo appuntamento in programma sabato 25 luglio. La rassegna organizzata dal Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia farà tappa contemporaneamente a Codroipo, Palazzolo dello Stella e Premariacco, con serate dedicate alle degustazioni di vini e prodotti tipici, accompagnate da momenti culturali, musica e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti in programma anche un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, che coinvolgerà i partecipanti attraverso un questionario dedicato al rapporto con il mondo del vino.

Le Notti del Vino sono sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG, si svolgono in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG e con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo, Unidoc FVG e in collaborazione con ERT FVG.

Codroipo tra vini, carrozze storiche e un libro

A Codroipo l’appuntamento è fissato dalle 19.30 al Museo Civico delle Carrozze d’Epoca – Barchessa di Villa Kechler, a San Martino.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 15 euro, comprende quattro degustazioni di vino e assaggi di prodotti tipici del territorio. Parteciperanno le aziende agricole Bonessi di Pizzutti Daniela, Grossutti Daniele e Federico, Vignis Di Driut di Driutti Fabio, Cabert – Cantina di Bertiolo, Vigneti Pietro Pittaro e La Rajade.

Alle 20 è prevista la presentazione del libro Uva fragola con l’autrice Barbara Diana Pupolin, che dialogherà con Sergio Schinella. Seguiranno le degustazioni accompagnate da un sottofondo musicale. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà negli spazi interni.

Palazzolo dello Stella tra jazz e sapori sul fiume

A Palazzolo dello Stella la manifestazione si terrà nell’area verde del Porticciolo di via Ponte Grande, con inizio alle 19.

La serata sarà accompagnata dalla musica jazz del trio Confidential Vibes, mentre lungo il fiume Stella saranno allestiti gli stand delle cantine e quelli gastronomici.

Il coupon d’ingresso costa 8 euro e comprende sacca, calice e tre ticket per le degustazioni dei vini. Sarà inoltre possibile acquistare ulteriori ticket al costo di 1,50 euro ciascuno. Le proposte gastronomiche saranno disponibili a consumo con primi piatti, carne, pesce, salumi, formaggi, frutta e dessert.

Premariacco con Marcio Amoroso e lo chef Roberto Franzin

A Premariacco Le Notti del Vino si svolgeranno dalle 19.30 nel Parco Scultoreo Braida Copetti di Orsaria.

La serata prenderà il via con le degustazioni dei vini proposti da 18 aziende vitivinicole e delle specialità preparate da sei ristoratori del territorio.

Alle 20 è previsto l’incontro “Il vino come ambasciatore del territorio: tradizione, innovazione e nuove opportunità per il turismo enogastronomico”, seguito dalla tradizionale stappatura inaugurale.

Ospiti della manifestazione saranno lo chef Roberto Franzin e l’ex calciatore dell’Udinese Marcio Amoroso. Il programma comprende inoltre uno show cooking e intrattenimento musicale.

L’ingresso costa 25 euro in prevendita e 30 euro la sera dell’evento. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare Demis Ermacora (333 5277301), Alessandro Scarbolo (339 6951932) oppure scrivere agli indirizzi e-mail indicati dall’organizzazione. L’evento è organizzato dal Comune di Premariacco e dal Club Arthur Zico di Orsaria.