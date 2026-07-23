Sport in spiaggia: a Lignano nuovi campi per padel, basket e beach soccer

La spiaggia di Lignano Sabbiadoro diventa sempre più attrezzata per chi desidera affiancare al relax sotto l’ombrellone lo sport e l’attività fisica all’aria aperta. La Lignano Sabbiadoro Gestioni ha infatti ampliato l’offerta degli Uffici Spiaggia 6, 10 e 17 con nuovi campi e spazi dedicati al padel, al basket, al calcio, al fitness e all’intrattenimento.



Il progetto punta a proporre a residenti e turisti nuove occasioni per vivere il litorale durante l’intera giornata, unendo mare, benessere, divertimento e socialità.

La nuova Area Sport & Fun all’Ufficio Spiaggia 6

Il cuore dell’intervento si trova all’Ufficio Spiaggia 6 di Sabbiadoro, dove è stata realizzata la nuova Area Sport & Fun. Lo spazio comprende due campi da padel di ultima generazione, due campi utilizzabili per il beach volley e il beach tennis, due campi da bocce e una palestra Skyfitness completamente attrezzata.



Sono stati inoltre predisposti un parco spinning con vista sul mare e una reception dedicata alla prenotazione dei campi e all’accoglienza degli ospiti.



L’offerta è completata dal Wind Village, con circa 1.500 metri quadrati di spiaggia riservati agli sport acquatici, e dal Beach Village, dove vengono organizzate ogni giorno attività di animazione e il Miniclub per i bambini.

Basket e fitness all’Ufficio Spiaggia 10

All’Ufficio Spiaggia 10 il basket si sposta dal parquet alla spiaggia. Il nuovo campo è stato realizzato con una pavimentazione sportiva professionale posata su una base cementata ed è dotato di due canestri regolamentari.



Accanto al playground è presente anche un’area fitness gratuita, attrezzata con macchinari isotonici e cardiovascolari. Su ogni attrezzatura è stato applicato un QR code attraverso il quale gli utenti possono consultare i tutorial dedicati al corretto utilizzo.



L’inaugurazione del nuovo campo di Beach Basket è in programma venerdì 24 luglio alle 18.30. Per l’occasione si sfideranno le due società cestistiche cittadine, la SIL Pallacanestro Lignano e il Lignano Basket. Sul campo si alterneranno atleti delle categorie junior e senior, in un appuntamento aperto sia ai residenti sia ai turisti.

Un nuovo campo di beach soccer all’Ufficio Spiaggia 17

Anche il calcio cambia terreno di gioco. All’Ufficio Spiaggia 17 è stato realizzato un nuovo campo di beach soccer, dotato di porte regolamentari e destinato sia alle partite tra amici sia alle competizioni organizzate durante la stagione balneare.



“Investendo sulle nuove aree sportive, vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza di vacanza sempre più ricca, dinamica e al passo con i moderni trend del turismo attivo – dichiara Roberto Falcone, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni –. Lignano non è solo relax sotto l’ombrellone, ma è da sempre sinonimo di benessere e sport all’aria aperta”.

“I nuovi campi sportivi agli Uffici 6, 10 e 17 rappresentano il primo tassello di un ambizioso percorso di rinnovamento appena iniziato. Grazie alla nuova concessione porteremo avanti nei prossimi anni un piano strutturato di investimenti per offrire ai turisti strutture moderne e professionali, dove il divertimento si fonde con la bellezza del nostro litorale”.