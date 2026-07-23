Sono già 101 gli uffici postali della provincia di Udine rinnovati nell’ambito del progetto Polis, il programma di Poste Italiane nato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti.



Complessivamente, dei 180 uffici postali presenti sul territorio udinese, 132 sono interessati dal piano: oltre alle 101 sedi già riqualificate, in 13 uffici i lavori sono in corso, mentre per altri 18 gli interventi devono ancora iniziare.

Il progetto Polis in Friuli Venezia Giulia

Il progetto, finanziato attraverso il Piano complementare al Pnrr, prevede un investimento complessivo di 800 milioni di euro, più della metà dei quali sostenuti direttamente da Poste Italiane.



In tutto il Friuli Venezia Giulia, Polis coinvolge 202 dei 329 uffici postali presenti. Le sedi già rinnovate sono 156, mentre in 19 casi i cantieri sono stati avviati e in altri 27 devono ancora partire.



L’obiettivo dichiarato è ridurre la distanza nell’accesso ai servizi tra i piccoli centri e le città, ampliando le funzioni degli sportelli postali e migliorando gli spazi destinati agli utenti. Il progetto punta inoltre a mantenere una presenza capillare nei territori maggiormente interessati dallo spopolamento e dalla progressiva chiusura degli sportelli bancari.

Certificati anagrafici e documenti Inps

Negli uffici aderenti al progetto è possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile messi a disposizione attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.



I documenti disponibili sono complessivamente 15 e comprendono, tra gli altri, i certificati di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia. Possono essere richiesti sia per il diretto interessato sia per i familiari appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.



Agli sportelli possono essere ottenuti anche alcuni documenti previdenziali, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M, che contiene le principali informazioni relative all’assegno pensionistico.

Passaporti negli uffici dei piccoli comuni

Il progetto Polis consente inoltre di presentare negli uffici postali la richiesta per il rilascio o il rinnovo del passaporto. Il servizio è disponibile nei comuni del Friuli Venezia Giulia con una popolazione fino a 15 mila abitanti, compresi quelli della provincia di Udine interessati dall’iniziativa.



I cittadini possono quindi consegnare la documentazione allo sportello postale senza doversi necessariamente recare negli uffici della Questura, con la possibilità di ricevere successivamente il documento al proprio domicilio.

Colonnine elettriche e risparmio energetico

Gli interventi riguardano anche l’efficientamento energetico degli edifici, attraverso il progetto Smart Building, l’installazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.



Nell’Udinese sono già state posizionate 10 colonnine di ricarica nei pressi degli uffici postali: due a Coseano, una a Martignacco, due a Osoppo, due a Precenicco, una a Ragogna e due a Terenzano.