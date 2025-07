Cani pericolosi, in arrivo il patentino. Più fondi anche per le colonie feline

In Fvg si va verso il patentino per i cani pericolosi.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato due importanti iniziative dedicate alla tutela degli animali e alla sicurezza pubblica, entrambe presentate dal consigliere Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica FVG) nell’ambito dell’assestamento di bilancio. Tra queste, l’impegno della Giunta ad istituire un tavolo tecnico per arrivare a definire un percorso formativo con contestuale rilascio di certificazione (patentino), per i proprietari di cani considerati potenzialmente pericolosi.

Più fondi alle associazioni che gestiscono colonie feline.

Nella stessa seduta, è stato inoltre approvato un emendamento proposto dallo stesso consigliere che aumenta da 5 mila a 6 mila euro il contributo massimo annuo per le associazioni di volontariato impegnate nella cura, sterilizzazione e gestione delle colonie feline. Questa misura aggiorna un limite fermo dal 2012 e interessa circa quaranta realtà attive sul territorio regionale, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione del randagismo e nel mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie.

“Prevenire il randagismo è un obiettivo fondamentale, anche per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate specie nei contesti urbani. Sono soddisfatto che l’emendamento sia stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale. È un segnale importante: dimostra attenzione nei confronti del benessere animale e riconosce il ruolo delle tante associazioni che, con dedizione e senso civico, si occupano della gestione delle colonie feline diffuse sul nostro territorio”, ha commentato Bullian.