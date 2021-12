Le regole per il Capodanno 2022.

Non sarà un Capodanno 2022 in lockdown in Friuli Venezia Giulia, ma molte sono le nuove regole introdotte per limitare la diffusione della variante Omicron anche in Friuli Venezia Giulia. Per la grande attesa dell’Ultimo dell’anno diversi sono gli eventi che sono stati annullati o che verranno realizzati con un pubblico limitato. Ma niente paura, perché sarà sempre possibile organizzare feste private in casa e prenotare cenoni nei locali o ristoranti. L’importante è rispettare le nuove linee di governo.

Capodanno 2022 in piazza.

Come annunciato è vietato organizzare feste ed eventi in tutte le piazze delle città. Questo per evitare possibili situazioni di assembramento. In tutta la regione quindi niente brindisi e concerti all’aperto. Resteranno chiuse anche le discoteche e i locali da ballo.

“Per le feste e le discoteche è stato preso questo provvedimento difficile e sofferto – afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute durante un’intervista a “In Vivavocè” – c’è la consapevolezza che parliamo di un settore che ha sofferto tantissimo, che va sostenuto anche economicamente. Detto questo per i prossimi giorni prevedo una situazione come quella attuale, ci auguriamo che ci sia un assestamento”.

Cenone nei ristoranti.

Per andare a cenoni nei locali e nei ristoranti sarà necessario il Super Green pass, che si ottiene solo con due dosi di vaccino o con il documento che certifica la guarigione dal Covid, da massimo 6 mesi. Inutile sarà quindi fare il tampone.

Le feste in casa.

Per chi sceglie di organizzare delle feste private in questo Capodanno 2022 non è stato imposto alcun numero sugli invitati. Il suggerimento degli esperti però è quello di effettuare un tampone preventivo il giorno stesso dei festeggiamenti.

