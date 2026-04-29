Rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio: nuovo impulso al territorio

Si consolida la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Tutela Vini Collio: martedì 28 aprile, nella sede di Lucinico, è stato firmato il rinnovo dell’accordo a sostegno delle aziende del Collio, avviato nel marzo 2025.

L’intesa è stata rinnovata dal presidente della banca Tiziano Portelli e dal presidente del Consorzio Luca Raccaro, alla presenza del direttore generale di Cassa Rurale Fvg, Andrea Musig, del vicepresidente vicario Umberto Martinuzzi, e della direttrice del Consorzio Collio, Lavinia Zamaro.

Risorse e obiettivi per il 2026

L’accordo conferma anche per il 2026 un plafond di 5 milioni di euro destinato a sostenere investimenti, esigenze di liquidità e interventi per l’ammodernamento tecnologico e infrastrutturale delle imprese vitivinicole. Il pacchetto di misure è pensato per rispondere in modo mirato alle esigenze della filiera: tra le opportunità previste, soluzioni di credito dedicate, consulenze specialistiche e una corsia preferenziale nella valutazione delle richieste.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento dell’Ufficio crediti speciali, operativo dal 1° gennaio 2026 dopo la riorganizzazione interna dell’Area Crediti, con l’obiettivo di rendere ancora più efficiente la gestione delle pratiche e rispondere in modo puntuale alle esigenze delle aziende.

“Il sostegno alle imprese del territorio è parte integrante della nostra missione – ha commentato il presidente di Cassa Rurale FVG, Tiziano Portelli –. Questo accordo per accompagnare i produttori del Collio con strumenti finanziari concreti e un’assistenza qualificata”.

Il radicamento nel territorio

“Il rapporto con il Consorzio Collio si è consolidato nel tempo, anche grazie alla presenza della banca nei territori d’elezione del Collio, dove si concentra gran parte delle aziende consorziate – ha sottolineato il direttore generale Andrea Musig –. Proprio su queste basi, lo scorso anno abbiamo formalizzato la collaborazione attraverso una convenzione, con l’obiettivo di strutturare e rafforzare un legame già solido“.

Il peso economico della filiera

Il Consorzio Collio rappresenta una realtà di primo piano del panorama vitivinicolo regionale, con circa 270 produttori su 1.300 ettari vitati. Un sistema che, oltre alla produzione enologica, contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione turistica e culturale del territorio.

“Collaborazioni come questa assumono un valore sempre più strategico – ha evidenziato il presidente del Consorzio Luca Raccaro – soprattutto quando si tratta di interlocutori bancari radicati nel territorio e direttamente coinvolti nelle sue dinamiche economiche. L’obiettivo è proseguire su una linea di collaborazione concreta e propositiva, capace di accompagnare le aziende nell’affrontare le attuali sfide e di rafforzare ulteriormente questo percorso condiviso”.