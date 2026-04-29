Udine, picchiato e derubato al parco: arrestati due uomini per rapina

Un’aggressione brutale a calci e pugni per sottrargli lo zaino e l’orologio: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato due stranieri rispettivamente di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora, responsabili di una rapina nei confronti di un loro connazionale, residente nel capoluogo friulano.

L’agguato al Parco Moretti

L’episodio è avvenuto l’altra sera al Parco Moretti. La vittima è stata raggiunta da due sconosciuti – entrambi stranieri e senza fissa dimora – che lo hanno immediatamente aggredito. Dopo averlo picchiato ripetutamente con calci e pugni per neutralizzarlo, i malviventi gli hanno strappato l’orologio e lo zaino, che conteneva il portafogli, dileguandosi poi rapidamente tra la vegetazione del parco.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La macchina delle ricerche si è messa in moto istantaneamente dopo la chiamata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale. Il tempestivo pattugliamento della zona ha permesso ai militari di individuare i due sospettati mentre erano ancora in zona. Una volta bloccati, i trentenni sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva, che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Terminati gli accertamenti di rito, i due rapinatori sono stati tratti in arresto e trasferiti presso la Casa Circondariale di Udine. Restano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere dell’accusa di rapina in concorso.