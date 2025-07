Champions, Europa League e Supercoppa: i tre trofei arrivano in Friuli

Le tre coppe europee a “spasso” per il Friuli Venezia Giulia.

Gorizia, Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro per poi arrivare a Udine, in tempo per la finale della UEFA Super Cup. Sono cinque le città protagoniste della “Trophy Experience”, il tour che dal 29 luglio al 13 agosto vedrà le coppe della Champions League, dell’Europa League e la UEFA Super Cup in un viaggio itinerante per incontrare i tifosi. In ognuna delle città è previsto un momento inaugurale alle 11.00 con il coinvolgimento di autorità e atleti ambassador “Io sono Friuli Venezia Giulia” all’arrivo delle coppe, con un omaggio di alcuni gadget per i primi tifosi che faranno le foto. I trofei sono visitabili gratuitamente, non è necessaria la prenotazione.

Si parte martedì 29 luglio con la Supercoppa che rimarrà in esposizione a Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025 assieme a Nova Gorica, accolta fino a giovedì 31 luglio negli spazi della Ferramenta Krainer di via Rastello: l’inaugurazione è in programma alle 11.00, ma già dalle 10.00 e fino 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 gli appassionati che vorranno ammirare il trofeo potranno accedere al civico 43 della storica via.

Dal 2 al 4 agosto Champions League, Europa League e UEFA Super Cup raggiungeranno Trieste, dove saranno esposte all’ingresso principale del palazzo della Camera di commercio Venezia Giulia, in piazza della Borsa 14, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, per la prima delle tre tappe che toccheranno la costa del Friuli Venezia Giulia (inaugurazione il 2 agosto alle 11.00). Mercoledì 6 e giovedì 7 agosto sarà poi Grado a ospitare le tre coppe: l’appuntamento è all’ingresso principale della spiaggia Git, al centro visite temporaneo della Fondazione Aquileia, in viale Dante Alighieri, e l’inaugurazione è fissata per il 6 agosto alle 11.00 (visite alle coppe 10.00-12.00; 17:00-22.00), mentre nel weekend del 9 e 10 agosto le tre coppe arriveranno sul lungomare di Lignano: sabato saranno a Sabbiadoro e domenica a Pineta, in entrambi i casi a bordo del truck mobile dell’evento, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00 (inaugurazione 9 agosto, alle 11.00, in viale Gorizia 26).

Ultima tappa della Trophy Experience sarà Udine, quando i tre trofei saranno visibili il 12 e 13 agosto all’UEFA Fan Festival di piazza Libertà. Martedì 12 agosto alle 11.00 sono attese autorità e testimonial sportivi, ma le tre coppe rimarranno a disposizione dei tifosi negli orari di apertura dello spazio: martedì 12 dalle 10.00 alle 22.00 e mercoledì 13 agosto dalle 10.00 alle 18.00.

Le cinque località che ospiteranno le coppe si “vestiranno” con le grafiche legate alla UEFA Super Cup e in ognuna delle città sarà posizionato in una location strategica un pallone gigante brandizzato per l’occasione, con l’obiettivo di personalizzare l’evento e ampliare la visibilità mediatica del match già nelle settimane precedenti.

Le iniziative.

Sono molte le iniziative in accompagnamento al grande evento che coinvolgeranno Udine e l’intero territorio regionale per la UEFA Super Cup, mercoledì 13 agosto allo Stadio Friuli di Udine, dove scenderanno in campo alle 21.00 il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham Hotspur, che ha conquistato l’Europa League.

Piazza Libertà accoglierà il UEFA Fan Festival, un luogo per celebrare l’evento insieme a UEFA e a tutti i partner della competizione tra sport, giochi e divertimento per tutti gli sportivi. Sarà allestita un’area per bambini e ragazzi coinvolgendo, con il supporto del Comune e Figc, alcuni centri estivi e scuole di calcio a livello locale. Al Uefa Fan Festival saranno disponibili giochi e gadget per tutti, mentre in piazza San Giacomo dal 29 luglio al 13 agosto gli occhi saranno puntati sul Giant Trophy, un’installazione di circa 4 metri che riproduce il trofeo e accompagnerà tifosi, sportivi, turisti e cittadini nelle settimane che precederanno il match.

PromoTurismoFVG, in collaborazione con le località coinvolte, ha messo a punto una serie di agevolazioni e riduzioni a Udine e in tutta la regione per abbinare alla visibilità mediatica dell’evento e alla presenza di moltissimi tifosi in città l’occasione per conoscere il territorio del Friuli Venezia Giulia, trasformando il biglietto della partita in un vero e proprio pass che regala vantaggi al suo possessore e a un accompagnatore. Dal 28 luglio all’11 agosto per i possessori del biglietto (assieme a un accompagnatore) i musei di Udine saranno fruibili a prezzo ridotto; dal 28 luglio fino al 15 agosto sarà possibile ritirare in infopoint l’audioguida gratuitamente e il 12 agosto tutti i musei saranno aperti e accessibili al pubblico in occasione dell’apertura dell’UEFA Fan Festival. Le agevolazioni, dal 28 luglio all’11 agosto, interesseranno anche: Civici Musei di Trieste, basilica di Aquileia, Domus di Tito Macro e Museo archeologico nazionale, a Gorizia il castello e la mostra “Zoran Music. La stanza di Zurigo, le opere, l’atelier”, i Musei civici di Pordenone e Palazzo del fumetto, Museo archeologico di Cividale del Friuli e Tempietto longobardo, Museo cristiano, Galleria De Martiis e Cips, al Museo storico e al parco del castello di Miramare. Dal 29 luglio al 15 agosto saranno inoltre a disposizione gratuitamente, ritirabili in infopoint, le audioguide di Aquileia, Gorizia, Palmanova, Pordenone e Trieste.