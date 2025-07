In difficoltà sul monte Siera, soccorsa una donna

La donna è stata soccorsa dal personale della Stazione forestale di Villa Santina

Il personale della Stazione forestale di Villa Santina è intervenuto in soccorso di una donna in difficoltà sul monte Siera, a Prato Carnico. È accaduto pochi giorni fa, quando due guardie forestali impegnate in un servizio di vigilanza sono state fermate e allertate da un uomo con due bambini.

Il cittadino, di nazionalità ungherese, era preoccupato: sua moglie, partita quella mattina alle 6 dal loro alloggio nella località di Pesariis, si era persa sul monte Siera. La donna, che comunque era riuscita a mettersi in contatto con lui, aveva spiegato di vagare da tempo in un canalone di ghiaia impervio senza trovare il sentiero per il ritorno. La signora era particolarmente in crisi anche per l’impossibilità di usare internet e aprire le mappe on line, trovando così la giusta direzione.

Ma la pattuglia ha fatto buon uso di un video inviato dalla donna qualche ora prima. Le guardie forestali hanno raccolto tutti gli elementi necessari e hanno saputo riconoscere l’area dove si trovava la signora, il passo Entralais. E un nuovo contatto telefonico ha permesso ai forestali di rintracciarla.

Il personale del CFR ha così suggerito alla cittadina ungherese di aprire Google Maps, copiare la posizione GPS offline e inoltrargliela via messaggio. Ricevute le coordinate e riportate sulla mappa, i forestali hanno individuato il punto preciso e, allertato il 112, si sono recati sul posto. La donna non presentava ferite e si trovava al di sotto di un tratto impervio e franoso, ma attrezzato, vicino al Col di Siera. Aggiornato il 112 dell’evoluzione della situazione, le guardie forestali hanno riaccompagnato la signora dai propri familiari.