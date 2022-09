La classifica del clima delle città in Fvg

In Fvg, il clima migliore dove vivere è a Gorizia. A dirlo è uno studio de IlMeteo.it assieme al Corriere della Sera che hanno analizzato i dati di 108 capoluoghi di provincia italiani relativi a 12 anni (dal 2010 al 2021).

La classifica dell’indice di vivibilità climatica è stata calcolata sulla base di 13 fattori, ossia indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense.

A livello italiano, la classifica vede ai primi posti Imperia, Savona e Massa. Per trovare una città del Fvg bisogna arrivare alla 34esima posizione, dove appunto si piazza Gorizia. A penalizzarla sono le voci relative alla nuvolosità diurna (come un po’ in tutto il Fvg) e le piogge, mentre il benessere è dovuto soprattutto a un buon piazzamento per quanto riguarda indice di calore, ondate di calore e notte tropicali (poche).

Un po’ a sorpresa, la seconda città in regione meglio piazzata è Udine, in 57esima posizione. I punteggi migliori sono dovuti a scarse raffiche di vento, poche ondate di calore e notti tropicali. Male invece, ma chi ci vive non si stupisce, per quanto riguarda il soleggiamento, le piogge (ultima in Italia da questo punto di vista) e le giornate nuvolose (penultima nel Paese).

Al terzo gradino regionale, arriva Pordenone che è 62esima, con caratteristiche simili a Udine per quanto riguarda i pro e i contro del clima locale.

Infine, Trieste che si piazza 69esima: pur essendo città di mare, non ha un alto punteggio per quanto riguarda il soleggiamento (104esima in Italia) né per le piogge (97esima nel Paese). Va meglio sul piano dell’escursione termica, per la scarsa nebbia e per l’umidità.