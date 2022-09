Incidente stradale a Pozzuolo del Friuli

Incidente stradale questo pomeriggio a Pozzuolo del Friuli, in Piazza Julia.

Due le automobili coinvolte che, per cause al vaglio della Polizia Locale del comando intercomunale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli, sono entrate in collisione all’intersezione delle Vie Brigata Bergamo e XX Settembre, in Piazza Julia, verso le tre e mezza del pomeriggio. Una Tiguan proveniente da Carpeneto, condotta da M.A. di anni 56 residente a Arzene (PN) e l’autovettura Renault Megane proveniente da Santa Maria di Sclaunicco, condotta da P.N. di anni 23 residente a Lestizza, dopo essersi scontrate, sono finite a bordo strada una sull’aiuola spartitraffico e l’altra contro il muro di un negozio.



Subito sono scattati i soccorsi con la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica, una partenza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine e due pattuglie della Polizia Locale.



il conducente della Megane e la passeggera trasportata sono stati portati al pronto soccorso dell’Ospedale di Udine per ulteriori accertamenti. L’incidente ha creato disagi al traffico per oltre un’ora, per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.