Il Clown dei Clown: David Larible in uno spettacolo unico nel circuito ERT FVG

Un palcoscenico che si trasforma in circo, opera lirica e concerto classico, e allo stesso tempo mette in scena clowneries uniche al mondo: tutto questo è racchiuso nel repertorio artistico di David Larible. Talento poliedrico, considerato il miglior clown classico dei nostri tempi, ha portato in scena nel Teatro Comunale “Marlena Bonezzi” di Monfalcone Il clown dei clown, uno spettacolo che non è semplicemente tale, ma una fusione di diverse arti, tutte padroneggiate con straordinaria maestria.

Proposto nel circuito ERT – Ente Regionale Teatrale del FVG, con la produzione di Mosaico Errante e la distribuzione esclusiva mondiale di Circo e Dintorni, Il clown dei clown racconta la storia di un inserviente che sogna di diventare clown e che, all’improvviso, ci riesce ritrovandosi al centro della scena. Larible porta sul palco questo racconto ricordandoci che un clown deve rimanere tale fino in fondo nel senso più autentico e completo del termine, riconoscibile in ogni gesto e sfumatura.

Non si tratta di un vero e proprio “one man show”, perché sul palco è affiancato dal Maestro Mattia Gregorio al pianoforte e dall’attore Andrea Ginestra, personaggio buffo che tenta di ingabbiare la sua incontenibile esuberanza. Ma il vero elemento distintivo è l’interazione con il pubblico, che diventa parte integrante dello spettacolo. Larible improvvisa, coinvolge, rende partecipe la platea mantenendo vivo quel rapporto immediato e autentico con il pubblico. Il risultato è uno show naturale e spontaneo, che riporta al circo di un tempo, quando gli spazi erano ridotti e il rapporto con gli spettatori più diretto. Nasce così una dimensione intima, in cui palco e platea si fondono e lo spettatore diventa protagonista dello spettacolo.

David Larible è nato a Verona in una famiglia di circensi: bisnonno acrobata e ballerino, nonno clown; padre e zio trapezisti. Una tradizione familiare che scorre nelle sue vene: lui balla, canta, suona ben 5 strumenti ed è giocoliere. Nato nel circo, ha trovato ispirazione soprattutto in Charlie Chaplin, uno degli artisti che più hanno influenzato il suo modo di fare arte. È vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Clown d’Oro al Festival di Monte-Carlo.

Lo spettacolo non è però solo ispirato a The kid di Chaplin, dove troviamo un personaggio caratterizzato da astuzia, ingegnosità e sensibilità, ma diventa anche un gioco felliniano, in cui il grottesco non è soltanto comico: sa farsi ironico, malinconico, esprime fragilità, desiderio di riconoscimento, fuga dalla mediocrità. Emozioni diverse si intrecciano, regalando allo spettatore un’esperienza completa e coinvolgente.

