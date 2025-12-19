Controlli in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

La Polizia di Stato di Udine, insieme all’Arma dei Carabinieri, ha effettuato nella mattinata di oggi, 19 dicembre, controlli straordinari in un istituto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi coordinati predisposti dalla Prefettura di Udine, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sia all’interno delle strutture che per la comunità locale.

L’attività, di natura preventiva, ha riguardato in modo accurato le camere utilizzate dagli ospiti, con la collaborazione del personale dell’istituto. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti contendenti tra cui pinze, forbici, coltelli da cucina, aste e cacciaviti.

La presenza di tale materiale è stata giudicata inadeguata e rischiosa e gli oggetti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. In totale, sono stati identificati 62 minori stranieri non accompagnati, monitorati dagli operatori durante l’attività di verifica.