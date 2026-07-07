Comprare casa in Friuli Venezia Giulia, ecco quali sono i 25 comuni meno cari

I comuni più economici per comprare casa in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia comprare casa può costare meno di 1.000 euro al metro quadro. A dirlo è l’Ufficio Studi di idealista, che ha stilato la classifica dei 25 comuni della regione dove i prezzi delle abitazioni risultano più convenienti. In cima alla graduatoria c’è Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove il prezzo medio richiesto è di 916 euro al metro quadro.



Subito dietro si trova Maniago, sempre nel Pordenonese, con 918 euro/m², praticamente allo stesso livello del comune più economico della regione. La provincia di Pordenone si conferma quindi una delle aree più accessibili per chi cerca casa in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nella fascia pedemontana.

I comuni sotto quota 1.100 euro al metro quadro

Tra i centri più convenienti figurano anche San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, con un prezzo medio di 1.046 euro/m², e Cormons, nel Goriziano, dove il valore si attesta a 1.096 euro/m². Sono questi, insieme a Spilimbergo e Maniago, i comuni che restano sotto la soglia dei 1.100 euro al metro quadro.

Il dato conferma come le opportunità più interessanti per chi vuole acquistare casa a prezzi contenuti si concentrino soprattutto lontano dalle località costiere e dai centri urbani più richiesti. La pedemontana pordenonese e alcune aree dell’Udinese offrono infatti valori sensibilmente più bassi rispetto alle zone turistiche e ai capoluoghi.

Codroipo, Aviano e Pozzuolo tra le località più accessibili

Scorrendo la classifica, al quinto posto si trova Codroipo, con un prezzo medio di 1.124 euro/m². Seguono Aviano, a 1.188 euro/m², e Pozzuolo del Friuli, a 1.189 euro/m². Quest’ultimo registra anche una crescita annuale significativa, pari al 22,2%, segnale di un mercato in movimento nonostante valori ancora inferiori rispetto ad altri comuni della regione.

Tra i centri con prezzi compresi tra 1.200 e 1.400 euro al metro quadro compaiono Gradisca d’Isonzo con 1.205 euro/m², Cervignano del Friuli con 1.251 euro/m², Gorizia con 1.272 euro/m², Pasian di Prato con 1.305 euro/m², Brugnera con 1.323 euro/m², Monfalcone con 1.328 euro/m², Porcia con 1.357 euro/m² e Campoformido con 1.386 euro/m².

Pordenone e Udine restano sotto i 1.800 euro al metro quadro

Nella parte centrale della graduatoria si trovano anche diversi comuni di dimensioni maggiori. Pordenone presenta un prezzo medio di 1.665 euro/m², mentre Udine si attesta a 1.748 euro/m². Entrambi i capoluoghi restano quindi più cari rispetto ai comuni pedemontani, ma ancora lontani dai valori delle località turistiche più richieste e della costa.

Tra gli altri comuni presenti nella classifica ci sono Ronchi dei Legionari con 1.495 euro/m², Latisana con 1.527 euro/m², Prata di Pordenone con 1.548 euro/m², Cordenons con 1.554 euro/m² e Sacile con 1.632 euro/m². Secondo i dati riportati nello studio, le variazioni annuali mostrano andamenti molto diversi da comune a comune. Spiccano, ad esempio, gli aumenti di Tavagnacco, con un +24,3% su base annua, di Pozzuolo del Friuli, con +22,2%, e di Sacile, con +16,6%. In calo, invece, località come Cormons, che registra un -12,6% annuo, Pasian di Prato, con -11,3%, e San Daniele del Friuli, con -8,6%.