Aurora Dario incoronata Miss Monfalcone.

Aurora Dario, 18 anni, di Gorizia, è la nuova “Miss Monfalcone”. La giovane ha conquistato il titolo nella selezione valida per l’87esima edizione di “Miss Italia”, andata in scena nell’elegante cornice di Piazza della Repubblica a Monfalcone, davanti a un pubblico numeroso che ha seguito con entusiasmo la serata.



Il verdetto della giuria ha premiato Aurora Dario, studentessa del Liceo Linguistico, che sogna un futuro nel mondo della televisione. Al momento della proclamazione, la neo vincitrice è stata accolta dagli applausi del pubblico presente in piazza.



La selezione monfalconese rappresenta una delle tappe del percorso regionale di Miss Italia, che porterà le concorrenti vincitrici agli appuntamenti in cui saranno assegnati i titoli regionali e, successivamente, alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”.

Le altre premiate della serata

Insieme ad Aurora Dario sono state premiate anche le altre ragazze salite sul podio della selezione. Il secondo posto, con il titolo di “Miss Givova”, è andato a Giada Pesarini, 24 anni, di Tricesimo, parrucchiera. Terza classificata, con la fascia di “Miss Framesi”, Matilde Coccoluto, 18 anni, di Trieste, neodiplomata al Liceo Linguistico Sloveno di Trieste.



Quarta classificata Alessia Piemonte, 20 anni, di Ronchi dei Legionari, studentessa al Dams. Anche per loro si aprirà ora la possibilità di partecipare alle prossime selezioni regionali del concorso.

Sfilate, abiti d’epoca e ospiti sul palco

La serata è stata presentata da Michele Cupitò e coordinata da Paola Rizzotti. Le concorrenti si sono presentate al pubblico prima in abito elegante e poi con il body ufficiale del concorso. Particolarmente apprezzata anche la scelta di far sfilare le candidate con una collezione di abiti d’epoca originali degli anni Sessanta e Settanta, un momento che ha aggiunto fascino e atmosfera allo spettacolo.



Sul palco sono intervenuti anche il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale al pubblico e alle concorrenti, e Francesca Dri, madrina della serata e vincitrice del titolo nazionale di “Miss Eleganza 2025”.

Il percorso verso Miss Friuli Venezia Giulia

Le vincitrici della selezione di Monfalcone accedono ora agli appuntamenti regionali che porteranno alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, in programma giovedì 20 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.