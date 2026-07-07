Un autocarro ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio 2026, lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra lo svincolo di Palmanova e l’uscita di San Giorgio di Nogaro, in direzione Torino.



L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando il conducente del mezzo, mentre stava percorrendo l’autostrada, ha notato del fumo uscire dal vano motore. L’uomo è riuscito ad accostare sulla corsia d’emergenza e a scendere rapidamente dall’autocarro insieme al passeggero, mettendosi in sicurezza prima di chiamare i soccorsi.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, con autopompa e autobotte. Al loro arrivo, il mezzo era già avvolto dalle fiamme, che si erano propagate anche alle barriere fonoassorbenti presenti a lato della carreggiata.

I soccorritori, dopo aver verificato che gli occupanti fossero già usciti dall’autocarro, hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare il rogo e a impedire che l’incendio coinvolgesse altri veicoli in transito. Una volta spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno proceduto con la bonifica delle parti incendiate e con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale del concessionario autostradale per gli adempimenti di competenza e la gestione della viabilità.