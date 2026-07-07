Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 8 luglio

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata in prevalenza stabile quella di mercoledì 8 luglio in Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni meteo, il cielo si presenterà in genere poco nuvoloso, con il passaggio di velature che risulteranno più consistenti soprattutto nella prima parte della giornata.



Nel corso della giornata il tempo tenderà a mantenersi stabile su gran parte della regione. Le nubi alte potranno rendere il cielo a tratti velato, in particolare al mattino, mentre con il passare delle ore le condizioni saranno più soleggiate. I venti saranno prevalentemente di brezza, senza fenomeni significativi attesi.

Temperature fino a 33 gradi in pianura

Le temperature resteranno su valori pienamente estivi. In pianura le minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 31-33 gradi. Sulla costa il clima sarà leggermente più mite, con minime tra 23 e 25 gradi e massime tra 28 e 30 gradi.