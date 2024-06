Consegnate le benemerenze del Coni, ecco gli atleti friulani premiati

Le benemerenze del Coni alle società sportive e agli atleti friulani.

Sono una novantina circa le benemerenze del Coni (relative al 2022) assegnate ieri a dirigenti, società sportive e atleti friulani, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Trieste, con la consegna di stelle al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico.

L’elenco dei premiati.

Stella d’oro al merito sportivo: Sandra Meret (cronometristi)

Stella d’argento al merito sportivo: Maria Margherita Alciati (scherma), Giorgio Kufersin (dirigente Coni), Ernesto Mari (dirigente Coni), Paolo Menis (scherma), Francesco Vidal (calcio)

Stella di bronzo al merito sportivo: Marko Ban (basket-volley), Marinella Caissutti (calcio), Anna Devivi (karate), Giovanni Franzoni (automobilismo), Maurizio Gualdi (sci), Milena Lovato (judo), Gianfranco Lucatello (atletica leggera), Giuseppe Monorchio (basket), Bruno Moras (ciclismo), Giovanni Battista Peresson (basket), Massimiliano Popaiz (nuoto pinnato), Nadia Scherli (tuffi), Franco Tominovi (calcio), Maurizio Vidus (nuoto), Andrea Volpe (tennis), Mirko Zannier (calcio), Silvano Zandonella (cronometristi). E inoltre le società: Zarja (calcio), Gonars (calcio), Moraro (calcio), Rari Nantes Adria Monfalcone (nuoto), Risanese (calcio), Tarcentina (calcio), Villa di Villa Santina (calcio), Tennis Monfalcone, Gorizia corse (automobilismo)

Palma d’argento al merito tecnico: Maria Teresa Marzano (rotellismo)

Palma di bronzo al merito sportivo: Massimo Marchetto (boxe), Giuliano Furlan (ciclismo), Roberto Piraino (scherma), Giancarlo Zuccolo (baseball-softball)

Medaglia d’oro al valore atletico: Gabriele Brunettin, Ilaria Corazza, Samantha Premerl, Sara Ret, Maria Elena Zerboni

Medaglia d’argento al valore atletico: Lino Brusadin, Elena Cecchini, Stefano Chiarelli, Nicola Kos, Davide Lombroso, Manlio Moro, Laura Turello

Medaglia di bronzo al valore atletico: Peter Antoni, Michele Battiston, Jodie Benvenuti, Damiano Borean, Stefania Buttignon, Tommaso Cafueri, Sofia Magali Campana, Sara Casasola, Giorgia Cimigotto, Drusilla Coan, Davide Da Pretto, Martina Di Centa, Riccardo Ganz, Lorenzo Gargani, Jana Germani, Alessio Ghinami, Alessandro Giaiotti, Davide Graz, Ingrid Gruner, Manuel Luca, Max Mandusic, Meshua Marigo, Greta Mellina Bares. Andrea Milos, Marko Milovanovic, Andrea Morassut, Studd Obispado Morris, Iris Aurora Pecorari, Marco Persoglia, Matteo Restivo, Giulia Rizzi, Denny Rossetto, Antilai Sandrini, Chiara Scrigner, Agata Spagnol, Andrea Talio, Asya Tavano, Davide Tonetti, Dusan Zanuttin, Jasmine Zhu Chu Yi, Asia Zontone

All’appuntamento, a cui ha fatto da cornice lo Starhotels Savoia Excelsior Palace di Trieste, anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che si è congratulato con tutti coloro che, “anno dopo anno, si impegnano costantemente per cercare di consentire a tutti di praticare sport e di farlo ad altissimi livelli”.

Il Friuli alle Olimpiadi.

Il presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin, ha messo in evidenza soprattutto i numeri: “Considerate che contiamo circa un sessantesimo della popolazione nazionale e sappiate che tra 40 giorni porteremo a Parigi, tra atleti olimpici e paraolimpici, ben 25 campioni, in particolare ragazze, dei 350 italiani che parteciperanno in tutto”.

Altra considerazione di Brandolin, il fatto che “le società sportive ultracentenarie erano 46 nel 2020, sono diventate una settantina e il prossimo anno aumenteranno ancora, a dimostrazione di quanto il nostro territorio abbia storicamente una cultura sportiva importante”.