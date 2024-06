L’esercitazione del Soccorso Alpino nella forra del Rio Simon

Domenica 16 giugno si sono svolte manovre di calata e recupero feriti nella forra del Rio Simon, luogo nel quale ogni anno il Soccorso Alpino e Speleologico si trova impegnato ad effettuare almeno un paio di interventi di soccorso.

Il percorso del Rio Simon è infatti una discesa molto conosciuta e frequentata dagli amanti del torrentismo, che vengono nella nostra regione appositamente, spesso dall’estero, per conoscerlo. L’occasione è stata propizia per fare il “mantenimento” HHO (Helicopter Hoist Operation) per dieci tecnici di elisoccorso, con operazioni di calata e recupero al verricello, su verricellate molto lunghe, e anche per i tecnici forristi, che si sono cimentati con il trasporto e la calata della speciale barella “canyon” galleggiante. Una ventina i partecipanti alle operazioni.