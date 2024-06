Morto Guerrino Defend, memoria e anima storica di Codroipo: aveva 102 anni

Guerrino Defend si è spento a 102 anni.

La comunità di Codroipo è in lutto per la scomparsa di Guerrino Defend, uno dei decani del paese: aveva 102 anni e ne avrebbe compiuti 103 il 25 agosto. Campione di briscola, molto attivo nella vita sociale (frequentava il teatro e gli eventi culturali del territorio), Defend è morto domenica all’ospedale di San Daniele.

Guerrino aveva perso la madre da piccolissimo ed era vissuto con la nonna paterna. A 19 anni era partito per il servizio militare e per la guerra, assegnato alle truppe che si occupavano di rifornimenti. Poi, l’impiego come lucidatore in un mobilificio e nell’azienda Cordovado-Mobili di Codroipo, fino alla pensione. Per sessant’anni è stato sposato con Fulvia, mancata nel 2005; aveva due figlie, Paola e Loretta. I funerali saranno celebrati mercoledì 19 giugno, alle 16 nel Duomo di Codroipo.

“In questo ultimo tratto del suo percorso di vita – ha detto il sindaco di Codroipo, Guido Nardini -, ho avuto la fortuna di incrociarlo numerose volte: alle serate teatrali che seguiva con passione, ai suoi compleanni o semplicemente a passeggio per Codroipo. Il suo carattere è sempre stato gioviale e sereno, e con la stessa serenità raccontava gli aneddoti di una Codroipo del tempo, come in una delle ultime iniziative che lo hanno visto protagonista”.

“Ne sentiremo la mancanza – ha concluso -, perché perdiamo un amico caro a tutti, anche se dobbiamo essere confortati dalla sua vita lunga e spesa per e insieme alla sua comunità. Un abbraccio ai familiari tutti”. “Ha vissuto serenamente, Guerrino, donatore di amore e attivatore sociale – ha detto invece la scrittrice Pierina Gallina -. Stava bene con le persone e a casa sua. Esempio di vita ben spesa, Guerrino lascia una scia di armonia e di luce. Mandi, Guerrino”.