Controesodo, ultimo fine settimana da bollino nero: code e rallentamenti sulla A4

Le previsioni del traffico in autostrada per il fine settimana.

Ultimo sabato di controesodo da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, dove per la giornata di sabato 29 agosto sono previsti circa 173 mila transiti. Una giornata particolarmente impegnativa soprattutto lungo la A4 Venezia-Trieste, con traffico critico, possibili rallentamenti e code in diversi punti della rete.

A certificare l’intensità degli spostamenti sono le stime elaborate dalla concessionaria. Circa 30 mila veicoli sono attesi in ingresso alla barriera di Trieste Lisert, prevalentemente di rientro dal Centro-Est Europa e dalle coste dalmate e istriane. Altri 19 mila mezzi dovrebbero invece transitare in uscita dalla stessa barriera, legati alle ultime partenze dei turisti diretti verso le località di vacanza. Importanti anche i flussi di rientro dalle località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: sono previsti circa 10 mila transiti in ingresso al casello di Latisana e quasi 9 mila a San Donà di Piave.

A4, traffico critico verso Venezia

Sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, il traffico viene indicato come critico per tutta la giornata di sabato, con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità degli svincoli che servono le località balneari.



In direzione Trieste, invece, sia durante la mattinata sia nel pomeriggio è previsto traffico intenso, anche in questo caso con possibili rallentamenti e code soprattutto vicino agli svincoli diretti verso le località di mare. Situazione impegnativa anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio: in direzione Palmanova, durante la mattinata, è previsto traffico intenso con possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio A23/A4.



Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in direzione Portogruaro, nel pomeriggio è invece previsto traffico sostenuto, con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.

Domenica bollino rosso, attesi 166 mila transiti

Il traffico dovrebbe attenuarsi nella giornata di domenica 30 agosto, che resta comunque contrassegnata dal bollino rosso. Sulla rete di Autostrade Alto Adriatico sono stimati circa 166 mila transiti.



Ancora una volta una parte consistente dei veicoli sarà costituita dal traffico di attraversamento in ingresso alla barriera del Lisert, lungo la direttrice che da Trieste conduce verso Venezia: sono previsti circa 27 mila transiti. Aumenteranno invece i rientri dalle località balneari. Al casello di Latisana sono attesi circa 15 mila mezzi in ingresso, mentre a San Donà di Piave i transiti in ingresso dovrebbero essere circa 10 mila.

A questi flussi si aggiungeranno quelli dei cosiddetti “pendolari del mare”, cioè coloro che approfitteranno della sola giornata di domenica per raggiungere le località balneari del Nord Est. In uscita a Latisana sono previsti circa 12 mila transiti, mentre a San Donà di Piave saranno più di 8 mila.

Le previsioni per domenica

Sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, sia al mattino sia nel pomeriggio è previsto traffico intenso, con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in direzione Portogruaro, traffico sostenuto sia durante la mattinata sia nel pomeriggio, con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.



Per cercare di alleggerire la circolazione nei momenti più delicati del controesodo resteranno inoltre in vigore le limitazioni per i mezzi pesanti. I camion non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato 29 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 30 agosto.