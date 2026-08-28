Auto si ribalta nella notte a Roveredo in Piano, giovane estratto dalle lamiere

L’incidente questa notte intorno alle 1e 30.

Un’auto si è ribaltata nella notte a Roveredo in Piano, con il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 1.30 di oggi, 28 agosto 2026 e ha visto coinvolto un solo veicolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone. All’arrivo dei soccorritori, l’autovettura si trovava a ruote all’aria e il conducente, unico occupante del mezzo, non riusciva a uscire dall’abitacolo.

Il giovane estratto dalle lamiere

I Vigili del fuoco hanno utilizzato le apposite attrezzature in dotazione per aprire un varco tra le lamiere e riuscire così a raggiungere ed estrarre il giovane automobilista. Una volta liberato, il conducente è stato affidato al personale sanitario, che gli ha prestato le prime cure sul posto prima di disporne il trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Terminato il soccorso al ferito, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza e per ricostruire la dinamica dell’incidente.