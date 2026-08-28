Lignano Pineta, al Punto Blu Sogit 879 interventi in poco più di due mesi

Sono 879 gli interventi effettuati dal 23 giugno al 28 agosto 2026 al Punto Blu S.O.G.I.T. di Lignano Pineta. Il presidio sanitario, situato al civico 22 di Lungomare Kechler, è operativo grazie alla collaborazione tra la S.O.G.I.T. – Croce di San Giovanni di Lignano e la Società Lignano Pineta.



Il dato restituisce la dimensione concreta del servizio offerto quotidianamente a bagnanti, turisti e residenti, confermando l’importanza di una postazione sanitaria facilmente accessibile direttamente sul lungomare.

Dai piccoli traumi alle emergenze più serie

La maggior parte degli interventi ha riguardato contusioni, ferite, abrasioni, escoriazioni e fratture. Il personale ha inoltre prestato assistenza in caso di punture di medusa e di insetto, eritemi, malori, sincopi, attacchi d’ansia e di panico e colpi di calore. Non sono mancate situazioni più gravi, tra le quali un infarto e un principio di annegamento.



Numerosi casi vengono gestiti direttamente all’interno della postazione. Quando sono necessari ulteriori accertamenti o cure, invece, i pazienti vengono indirizzati al Pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro o alla Guardia medica. Il Punto Blu dispone di un defibrillatore ed è collegato alla rete regionale dell’emergenza sanitaria 118. Il servizio è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, nei locali gialli riconoscibili dalla croce di San Giovanni.



La postazione è costantemente presidiata da soccorritori qualificati e, durante l’intero orario di apertura, garantisce la presenza di personale infermieristico professionale.

Un riferimento per famiglie e anziani

Particolarmente importante è l’attività rivolta alle famiglie con bambini piccoli e alle persone anziane, che si recano frequentemente al Punto Blu anche per il monitoraggio dei parametri vitali. Le temperature particolarmente elevate registrate durante l’estate 2026 hanno reso il presidio ancora più prezioso, soprattutto nella gestione di malori, colpi di calore e situazioni di affaticamento.



Tra le novità introdotte quest’anno figura anche un questionario sulla qualità del servizio. Le risposte raccolte hanno assegnato al Punto Blu una valutazione di cinque stelle. Secondo gli utenti, si tratta di un servizio essenziale e rassicurante, capace di assicurare un’assistenza tempestiva e un riferimento sanitario facilmente raggiungibile.

Ardito: “Un servizio fondamentale per i nostri ospiti”

“Questa attività di primo soccorso rende la spiaggia di Pineta, e non solo, un luogo più sicuro, consentendo interventi tempestivi nei confronti di persone in difficoltà fisica, psicologica, ma anche economica – commenta Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta –. È un servizio che riteniamo fondamentale per la tutela dei nostri ospiti, in termini di equità e integrazione sociosanitaria. Per questo ogni anno siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con la S.O.G.I.T. di Lignano, ospitando gratuitamente il personale medico e infermieristico presso il Punto Blu di Pineta”.



Con 879 interventi in poco più di due mesi, il Punto Blu S.O.G.I.T. si conferma un presidio essenziale non soltanto per la sicurezza in spiaggia, ma anche per la tutela della salute di turisti e residenti. Un esempio concreto di collaborazione tra volontariato e realtà del territorio, che contribuisce a rendere Lignano Pineta una destinazione sempre più attenta al benessere dei propri ospiti.