Gli ultimi appuntamenti delle Notti del Vino.

Dopo una prima parte ricca di appuntamenti e partecipazione, Le Notti del Vino 2026 si preparano al gran finale con tre nuove tappe in Friuli Venezia Giulia. Si comincia venerdì 28 agosto a San Dorligo della Valle/Dolina, si prosegue sabato 29 agosto a San Quirino e si chiude venerdì 4 settembre a Chiopris-Viscone.



Tre serate dedicate ai vini del territorio, ai produttori gastronomici e agli eventi culturali, con programmi differenti nelle diverse località. In ogni appuntamento troverà spazio anche il progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, attraverso il quale ai partecipanti viene proposto un questionario per approfondire il loro rapporto con il mondo del vino.



Le Notti del Vino sono organizzate dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e da Banca 360 FVG, in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo e Unidoc FVG, oltre alla collaborazione di ERT FVG.

San Dorligo della Valle/Dolina, degustazioni nel Parco Jože Rapotec

La prima delle tre tappe è in programma venerdì 28 agosto alle 19 al Parco Jože Rapotec di Prebeneg, nella Città del Vino di San Dorligo della Valle-Dolina.



Alle 19.15 sono previsti i saluti istituzionali, mentre dalle 19.30 prenderanno il via le degustazioni con i produttori Bordon, Butul, Bio-organic vina Montis & Eko Laura, Cacovich, Grgič, Kocjančič, Ota, Parovel Vigneti e oliveti dal 1898, Sancin Evo Oil & Wine, Vina Hrvatin e Zahar. Dalle 20 la serata sarà accompagnata dalla musica del gruppo Rental 012, mentre la chiusura delle degustazioni è prevista alle 23.

San Quirino tra vini, prodotti locali e osservazione delle stelle

Sabato 29 agosto, dalle 19, Le Notti del Vino faranno tappa al Centro dei Magredi Livio Poldini di San Quirino. Saranno protagonisti i vini dei produttori del Comune di San Quirino: Borgo delle Rose, La Sartoria Vini di Piera 1899, Maman, Monica Vettor, Podere Gelisi e Russolo.

Ampio spazio anche alle degustazioni gastronomiche, con Casa Leila di San Giorgio della Richinvelda per i salumi, la degustazione di Crudo di San Daniele a cura di Gianni Marosa, la Latteria di Aviano per i formaggi, il Panificio Canciani di San Foca, il Panificio Facca di San Quirino, la Pro Loco San Quirino, la Società Agricola Cattaruzza di Sedrano con il succo di mela e Spaccio Carni di Cordenons.

Il ticket per la degustazione dei vini e/o dei piatti avrà un costo di 2,50 euro, mentre per il calice sarà richiesta una cauzione di 2 euro. Durante la serata è prevista l’animazione musicale di DJ Small White. Ci saranno inoltre i piccoli ritratti dal vivo “al vino” realizzati da Marta – Tana della Tarma e la possibilità di osservare il cielo e le stelle con i telescopi dell’Associazione Sacilese di Astronomia. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Per informazioni è disponibile il numero 0434 916513.

Ultima tappa a Chiopris-Viscone

Il gran finale de Le Notti del Vino 2026 in Friuli Venezia Giulia è in programma venerdì 4 settembre a Villa Chiopris, dalle 19.45. La Città del Vino di Chiopris-Viscone, insieme alla Sezione di Palmanova degli Alpini, proporrà una serata dedicata ai vini dei produttori locali. In degustazione ci saranno i vini delle aziende Brunner, Cantina Produttori Vini Cormons, Livon, Norina Pez, Gall Stefano, Villa Russiz e Ciani.

Le proposte gastronomiche saranno invece curate da Fattoria Zoff di Borgnano, Ai Longobardi di Romans d’Isonzo, Berin Panificio di Medeuzza e Al Cjant dal Rusignul di Mernico. Ad arricchire l’appuntamento saranno presenti anche le proposte artistiche della Carpenteria Berin di Berin Andrea, mentre la parte musicale sarà affidata ad Alberto Cescutti. La partecipazione alla serata ha un costo di 28 euro, con una prevendita speciale a 25 euro per le prenotazioni effettuate entro il 1° settembre. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 348 7325218.