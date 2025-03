Friuli Venezia Giulia al top per vaccinazioni pediatriche: superata la media nazionale

La copertura per le vaccinazioni pediatriche in Friuli è sopra la media nazionale.

Il Friuli Venezia Giulia si distingue a livello nazionale per l’elevata copertura vaccinale tra gli under 18, con dati superiori alla media italiana: è quanto emerge dall’ultima rilevazione del Ministero della Salute sulle somministrazioni delle vaccinazioni pediatriche e adolescenziali relative al 2023.

Le vaccinazioni contro polio e morbillo nella coorte dei bambini nati nel 2021 hanno raggiunto rispettivamente il 97,97% e il 96,98%, superando sia la media nazionale (94,76% e 94,64%) sia l’obiettivo del 95% raccomandato dall’OMS. Rispetto all’anno precedente, i dati sono in crescita: nel 2022, per i nati nel 2020, la copertura era del 93,54% per la polio e del 92,03% per il morbillo. Anche tra i 18enni si registra un incremento: la copertura della seconda dose di morbillo è passata dal 92,54% del 2022 al 96,02% del 2023, mentre quella per la polio è salita dal 78,72% all’82,68%.

Dati positivi anche per le vaccinazioni dei bambini di 24 mesi, con il Friuli Venezia Giulia che registra le percentuali più alte a livello nazionale: 97,99% per la difterite, 98,02% per il tetano e 98% per la pertosse (contro il 94,76% della media italiana). Coperture elevate anche per epatite B (97,87%), Hib (97,85%), parotite (96,94%), rosolia (96,95%), varicella (96,39%) e meningococco C (90,06%). Spiccano inoltre i risultati per il meningococco B (85,98% contro il 79,60% nazionale) e per il meningococco ACYW (89,74% contro il 57,33% italiano).

Unica eccezione è il vaccino contro l’epatite A, che in regione registra una copertura del 7,12% tra i ragazzi nati nel 2005, inferiore alla media nazionale del 10,60%. Questi numeri confermano l’efficacia delle campagne vaccinali e la sensibilità della popolazione regionale verso la prevenzione, ponendo il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più virtuose d’Italia.